Khabib quitte le MMA

L’ancien champion de l’UFC est sur le point de quitter complètement les arts martiaux mixtes

L’ancien champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, est sur le point de s’éloigner définitivement des arts martiaux mixtes après que l’icône russe a partagé une publication Instagram qui semblait suggérer qu’il n’agirait plus en tant qu’entraîneur dans le sport qu’il dominait autrefois en tant que concurrent.

Khabib, 34 ans, est allé 29-0 dans une carrière professionnelle invaincue qui l’a vu atteindre la suprématie des poids légers de l’UFC et vaincre certains des plus grands noms des arts martiaux mixtes tels que Conor McGregor, Dustin Poirier et Justin Gaethje, avant d’annoncer sa retraite en tant que joueur actif. combattant peu de temps après sa victoire contre le combattant américain Gaethje en octobre 2020.

Mais il semble maintenant que sa carrière d’entraîneur en plein essor connaîtra également une fin prématurée, après que Nurmagomedov a publié un message sur les réseaux sociaux dans lequel il a remercié ses partenaires d’entraînement pour leurs efforts en 2022, et a déclaré que sa décision est “seulement pour le meilleur.”

“Conclure l’année“, a-t-il écrit via la traduction:”Prenez soin de vous frères. L’année s’est avérée très chargée et couronnée de succès. J’espère que ma décision n’est que pour le mieux, un gros câlin à vous tous. Merci. Tu étais une grande raison de mon succès dans le sport.”

Le désir de Khabib de s’éloigner du MMA a également été confirmé par Javier Mendez, son entraîneur de longue date à l’American Kickboxing Academy de San Jose, en Californie.

“Il ne veut tout simplement pas manquer d’être père“, a déclaré Mendez à Yahoo Sports à propos de Khabib, qui a trois enfants.

“Il m’a parlé il y a environ trois semaines et m’a parlé de son plan et m’a dit qu’il prévoyait de parler à l’équipe et de les informer de sa décision. Il fait ça pour les bonnes raisons. C’est un père de famille et il veut simplement passer plus de temps avec sa famille.”

Si la retraite de Nurmagomedov était officialisée, cela marquerait la fin d’une carrière d’entraîneur extrêmement prometteuse.

Ses étudiants ont obtenu un impressionnant 19-2 en 2022, y compris la victoire d’Islam Makhachev contre Charles Oliveira pour remporter le titre des poids légers de l’UFC, et l’ascension de son cousin Usman Nurmagomedov au championnat du monde des poids légers Bellator.

“Khabib a tellement appris de son père et de moi et de certains des autres grands entraîneurs avec lesquels il a travaillé, et ses gars ont tellement appris de lui», a déclaré Mendez, faisant référence au père de Khabib, Abdulmanap, décédé en 2020.

“Il a inculqué les choses qu’il a apprises de son père à la nouvelle génération et vous pouvez voir l’impact.

“Va-t-il nous manquer ? Absolument. Cela affectera-t-il négativement l’équipe? Cela reste à voir, mais compte tenu de l’excellent travail qu’il a fait en entraînant ses cousins ​​​​et les autres membres de l’équipe, je pense qu’ils sont prêts à aller de l’avant et à poursuivre son héritage..”

On s’attendait à ce que Khabib coince son ami de longue date et partenaire d’entraînement Makhachev dans sa défense du titre des poids légers de l’UFC contre Alexander Volkanovski à Perth, en Australie, en février, mais Mendez a déclaré qu’il ne savait pas pour le moment si Khabib retarderait sa retraite d’entraîneur jusqu’après cette date.