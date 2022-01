Khabib propose trois moutons pour rencontrer Michael Jordan

L’icône de l’UFC a proposé au comédien Bob Menery s’il pouvait organiser une rencontre avec la légende de la NBA

Khabib Nurmagomedov est une légende à part entière mais est prêt à payer un prix inhabituel pour rencontrer un homme d’une stature sportive encore plus grande.

Arrivé à Miami pour un premier show américain avec sa promotion MMA Eagle FC, Khabib a été interrogé en marge d’un événement presse par le comédien américain et personnalité des réseaux sociaux Bob Menery sur ce qu’il était prêt à offrir si une rencontre pouvait être organisée avec le NBA GOAT. .

« Combien de moutons vais-je obtenir pour Michael Jordan ? » Menery a été entendu demander à la star du Daghestan dans un clip partagé avec les 3 millions d’abonnés Instagram du comédien.

« Trois moutons. Si vous me faites rencontrer Michael Jordan et moi, je vais vous donner trois moutons », Khabib a répondu

« Eh bien, préparez vos trois moutons », Menery a répondu

« Et nous allons lui donner trois chiens », Khabib a ajouté, désignant le comédien voisin Kyle Forgeard.

« Nous avons conclu des accords étranges sur l’émission @fullsendpodcast aujourd’hui. Je dois maintenant parler à Michael Jordan. Qui peut aider ? Je veux ces moutons. @khabib_nurmagomedov je viens chercher vos moutons », écrit Ménery.

Bénéficiant de sa propre entreprise agricole au Daghestan et d’une nouvelle chaîne de restaurants de restauration rapide – «M-eat by Khabib» – la légende russe du MMA n’aurait probablement aucune difficulté à mettre la main sur le bétail.

Que Menery puisse tenir sa part du marché – ou si Jordan veut les animaux – est une tout autre affaire.

Pendant ce temps, Khabib sera présent alors que sa promotion organise un événement américain inaugural – Eagle FC 44 – à la FLXcast Arena de Miami vendredi.

La carte sera titrée par le vétéran russe des poids lourds Sergei Kharitonov affrontant le phénomène hollandais-surinamais du kickboxing Tyrone Spong.

