Khabib pleure les victimes de la fusillade de l’école de Kazan alors qu’un ancien champion de l’UFC publie un message de condoléances

Sept enfants et deux adultes – un enseignant et un employé de l’école – ont été tués dans l’attaque par arme à feu contre l’école n ° 175 mardi matin.

Le suspect, Ilnaz Galyaviev, 19 ans, qui serait un ancien élève de l’école, a été arrêté sur les lieux et est en garde à vue.

Plus d’une douzaine d’autres personnes, pour la plupart des enfants, ont également été blessées lors de l’agression.

Alors que la Russie pleure la vie de ceux qui sont perdus, la star de l’UFC Khabib – l’un des sportifs les plus éminents de son pays – a partagé un message de condoléances sur Instagram.

« Il n’y a pas d’enfants des autres, » a écrit Daguestani, 32 ans, symbolisant le chagrin collectif ressenti par la perte des victimes.

«Condoléances aux familles et aux proches» il a ajouté, partageant une image en noir et blanc de l’école et avec la date de la tragédie et le message: «Kazan, nous sommes avec vous.»

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

L’ancienne championne de l’UFC a rejoint des personnalités du sport russe telles que la médaillée d’or olympique en patinage artistique Alina Zagitova, qui a également publié un message en l’honneur de Kazan et des victimes sur son compte Instagram.

Ailleurs, les responsables du football russe ont annoncé que la finale de la Coupe de Russie de mercredi entre le Lokomotiv Moscou et Krylia Sovetov commencerait par une minute de silence, tout comme la phase finale des matches de Premier League russe ce week-end.

Le club de football local russe de Premier League, Rubin Kazan, a également partagé ses condoléances dans un message sur les réseaux sociaux, souhaitant aux blessés lors de l’attaque un rétablissement complet.

À la suite des événements tragiques, le Kremlin a annoncé que le président Vladimir Poutine avait ordonné une révision des lois nationales sur le contrôle des armes à feu.

Kazan se trouve à environ 720 kilomètres à l’est de Moscou et est la capitale du Tatarstan, une république à majorité musulmane.

Avec plus de 1,2 million d’habitants, la ville est souvent qualifiée de «troisième capitale de la Russie».

Les habitants de Kazan se sont déjà réunis pour déposer des fleurs et d’autres souvenirs sur des monuments de fortune à l’intention des personnes tuées ou touchées par la tragédie.