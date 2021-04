Pendant toutes les heures innombrables à répandre du sang, de la sueur et des larmes dans la salle d’entraînement, tout ce dont certains combattants ont besoin pour faire leur marque est une grande pause.

Pour Khabib, cela est arrivé au début de 2012 lorsque le combattant de l’époque 16-0 a fait ses premiers pas dans la cage de l’UFC dans un voyage qui conduirait finalement à un titre mondial et au statut de meilleur combattant livre pour livre au monde.

L’invaincu (et récemment à la retraite) Khabib est sorti des projecteurs l’année dernière après avoir défendu son championnat poids léger UFC contre le dur américain Justin Gaethje, et a travaillé depuis lors pour mettre l’accent sur la prochaine génération de combattants russes suivant ses traces, avec ses cousins ​​Usman et Umar, ainsi que la haute pensée d’Islam Makhatchev se battant pour se frayer un chemin vers le haut de la liste.

Mais selon le président de l’Eagle Fighting Championship, Shamil Zavurov, l’investissement de Khabib dans le MMA russe ne s’arrête pas là.

« Ils en discutent à chaque fois qu’ils se rencontrent« , A déclaré Zavurov aux médias, y compris RT Sport, après un récent événement Eagle FC. »Je crois qu’à chaque réunion, Khabib essaiera de faire signer certains de nos meilleurs combattants à l’UFC.

« Nous avons un accord oral avec nos combattants que s’ils font leurs preuves dans notre ligue, nous ferons pression pour les faire signer à l’UFC. Personne ne les détiendra dans EFC.«

Le statut potentiel de l’Eagle FC en tant que ligue nourricière de l’UFC est un arrangement similaire à celui de la promotion irlandaise du MMA Cage Warriors, qui fournit constamment un flux constant de talents européens aux ligues majeures – avec deux des plus importants, Conor McGregor et Michael Bisping, remportant des titres mondiaux et devenant une star du sport légitime en cours de route.

Le chef des importations potentielles de l’UFC est Mehdi Dakaev, le combattant qui a fait la une des journaux lors de l’événement EFC de cette semaine pour avoir cassé la jambe de son adversaire avec un coup de pied bas. On pense que le champion des poids légers de l’EFC, qui a une fiche de 13-2 en MMA, fait des « blips » de plus en plus forts sur les radars de l’UFC et de Bellator, une autre promotion majeure qui a fait des percées significatives dans la sécurisation des talents russes.

Mais même parmi toutes les réalisations de Khabib, il y a un homme qui est le seul personnage le plus important de l’histoire des arts martiaux mixtes russes: Abdulmanap Nurmagomedov.

Le patriarche combattant du clan Nurmagomedov, décédé l’été dernier après avoir connu des complications suite à un diagnostic de Covid-19, est chargé de guider les carrières d’une bande de combattants à émerger de Russie – y compris Zavurov – et le président de l’Eagle FC dit que le La promotion rendra hommage au Nurmagomedov tombé au combat avec un événement hommage plus tard cette année.

« Nous allons avoir un événement en septembre et ce sera l’événement commémoratif d’Abdulmanap, » il a dit. « Nous n’avons pas parlé de le co-organiser avec qui que ce soit parce que nous sommes capables d’accueillir nous-mêmes un événement de haut niveau.

« Il n’y a donc pas de discussions à ce sujet pour le moment, mais nous verrons. Si notre organisation et Fight Nights sont toutes les deux intéressées, pourquoi pas? Nous avons organisé un grand événement l’année dernière et nous pouvons le refaire..

« Rien n’est encore gravé dans la pierre mais nous nous préparons pour cet événement.«

Quant à savoir qui pourrait concourir sur la carte, Zavurov espère qu’au moins un Nurmagomedov sera disponible pour se battre – et a souligné la récente signature de Bellator Usman Nurmagomedov comme un nom qu’il courtise.

« Il s’est battu l’année dernière,« Zavurov a expliqué. »Si tout se passe bien, pourquoi ne pas le laisser refaire? Usman sera là, je serai là – nous portons tous les deux l’héritage d’Abdulmanap et nous essaierons de participer à cet événement. «

Mais un combattant qui est confirmé pour l’événement est Zavurov lui-même, avec le combattant 39-6-1 pour son dernier combat en carrière sur une carte en hommage à son mentor.

« Oui, je vais me battre, » il a dit. « Ce sera mon dernier combat. Je veux avoir mon dernier combat lors de cet événement comme un dernier adieu à Abdulmanap, l’homme qui m’a élevé et a fait de moi ce que je suis aujourd’hui. «