Poirier ne s’est pas levé à la déclaration audacieuse de McGregor ce week-end, quand il a prédit qu’il gagnerait leur combat de trilogie cet été au quatrième tour via un coup de pied avant au nez, ajoutant que « le nez doit se redresser » de son rival.

« The Diamond » n’a cependant pas manqué une occasion de remettre en question le caractère de son adversaire.

« C’est amusant prédiction », a rétorqué Poirier, qui dirige The Good Fight Group pour soutenir les communautés mal desservies et les nécessiteux.

« » The Notorious « , vous avez également prédit un don à ma fondation et vous et votre équipe avez cessé de répondre après le combat de janvier. A bientôt. 10 juillet, payé en totalité. »



Lorsqu’un parieur l’a accusé de simplement essayer de promouvoir leur événement principal à l’UFC 264 et a souligné que l’équipe de Poirier semblait avoir précédemment remercié McGregor pour son don, le natif de la Nouvelle-Orléans a clarifié ses commentaires.

« Nous l’avons remercié parce que son équipe a tendu la main pendant la semaine de combat pour lancer le processus mais nous a fantômes les deux derniers mois après le combat » Poirier a écrit.

« Ma fondation a contacté trois fois depuis sans réponse. Nous l’avons dépassé. Nous annoncerons notre prochain objectif bientôt. C’est un grand. »

Quelques heures plus tard, McGregor s’est finalement présenté pour se défendre.

« Un don, pas une dette, » le joueur de 32 ans a commencé.

« Nous attendions les plans pour l’argent qui n’est jamais venu. Je le fais [that] avec tous mes dons. [To] savoir où ça va point par point. Sinon, ça marche, comme c’est le cas avec beaucoup de ces fondations, malheureusement. «

McGregor a ensuite lié de manière confuse la saga à l’accord de Poirier sur le match revanche, en disant: « Vous a pris le McG sur la ceinture – montre que j’avais raison. «

Un ancien adversaire de la paire, le grand poids léger à la retraite Khabib Nurmagomedov, est intervenu pour prendre un coup de pied sur McGregor au milieu de la fureur.

À côté d’un smiley riant et d’une main ouverte, la légende du 29-0 a posté une vidéo d’un groupe d’hommes où l’un d’eux dit: « Est-ce que je vous ai donné à tous un mot? Je le reprends ».

«À quel point ce serait dur à cuire si Khabib décidait simplement d’envoyer à Dustin l’argent promis par Conor? réfléchit un journaliste en réponse.

Un fan appelé McGregor « aussi bas que f ** k » pour ne pas avoir soutenu ses promesses, tandis qu’un autre a appelé la situation « extrêmement décevant ».

« Mon pote, tu as promis de l’argent à une association caritative, » ajoutèrent-ils. «Ils avaient des projets avec cet argent qui ont dû être annulés une fois que vous n’avez pas livré.

« Vous avez dit que vous donneriez l’argent à une source réputée et que vous ne l’avez pas fait. C’est terrible. »

Faisant un signe de tête au travail de démolition que Poirier a fait sur McGregor en janvier, un autre a demandé: « Alors tu reviens sur ta parole depuis que tu as été assommé? »