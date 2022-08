Khabib met en garde la star russe avant le combat pour le titre de l’UFC (VIDEO)

Khabib Nurmagomedov a annoncé les compétences de l’as de la soumission brésilienne Charles Oliveira

L’icône invaincue de l’UFC Khabib Nurmagomedov a averti son ami et partenaire d’entraînement Islam Makhachev de prendre au sérieux les menaces posées par Charles Oliveira avant leur combat pour couronner un nouveau champion des poids légers à Abu Dhabi le 22 octobre.

Oliveira, 32 ans, est au milieu d’une séquence de 11 victoires consécutives dans la division légère des réservoirs de requins de l’UFC qui l’a vu déchirer Tony Ferguson, Michael Chandler, Dustin Poirier et Justin Gaethje – les deux derniers sans doute beaucoup plus catégoriquement. que Khabib a pu gérer dans sa course sans défaite au sommet du pli des 155 livres de l’UFC.

Makhachev, cependant, a été tout aussi dominant dans sa série de victoires de 10 combats remontant à sa dernière (et unique) défaite dans la cage en 2015, mais avant le combat pour le titre mondial entre deux combattants dans leurs primes respectives, Khabib dit que son collègue russe doit être à son meilleur niveau s’il veut remporter le titre vacant des poids légers de l’UFC dans moins de deux mois.

“Oliveira existe depuis longtemps», a déclaré Khabib sur sa chaîne YouTube, après traduction.

“Lorsqu’il y a quelqu’un sur une bonne séquence de victoires dans votre catégorie de poids, vous commencez à le voir comme un adversaire potentiel. Ensuite, vous commencez à penser à ce que vous devez faire lorsque vous le combattez.”

Oliveira envisage d’être le meilleur combattant de soumission dans les arts martiaux mixtes aujourd’hui – une déclaration étayée par les 21 victoires de ce type sur son registre de carrière.

Et Khabib dit que Makhachev est conscient de l’ampleur de la tâche qui l’attend dans l’événement principal de l’UFC 280.

“Nous l’avons étudié de près et nous continuons à l’étudier. Il a une très bonne guillotine [choke]. Vous devez faire attention à cela. Son corps est fait pour ça.

“En ce qui concerne son stand-up, ses très bons genoux et ses coups de pied. Tipes [kicks] au corps et à la tête. Je ne dirais pas qu’il est fort, mais il a acquis beaucoup d’expérience et de confiance ces dernières années.

“Nous ne regardons certainement pas derrière lui, mais nous sommes convaincus que nous le traverserons. Nous devons juste être prudents et patients, et nous en tenir au plan de match.”

Oliveira, cependant, entrera dans le combat avec quelque chose à prouver. Il a été dépouillé du championnat des poids légers de l’UFC avant sa défense de titre prévue contre Justin Gaethje en mai après être venu dans une demi-livre à la pesée officielle.

Cependant, il a déclaré par la suite que c’était le résultat de ses tests de poids dans les coulisses sur une balance mal calibrée.

Quoi qu’il en soit, la confrontation au Moyen-Orient vers la fin octobre opposera les deux combattants de 155 livres les plus en forme de la planète – et bien que Khabib soit convaincu qu’Islam Makhachev sera le prochain champion de l’UFC, il sait que cela est une destination qui ne sera pas facilement accessible.