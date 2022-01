Khabib lance un avertissement à l’UFC alors que sa promotion atterrit en Amérique

Khabib Nurmagomedov se prépare à accueillir un premier événement américain avec sa promotion Eagle FC vendredi

Khabib Nurmagomedov avait un avertissement pour ses anciens employeurs à l’UFC alors que l’icône russe se rendait à Miami pour un premier événement américain avec sa promotion Eagle FC.

Auparavant connu sous le nom de Gorilla Fighting Championship, Khabib a renommé l’organisation MMA basée en Russie sous son propre surnom de combat « Eagle » après l’avoir achetée fin 2020.

Après une série de spectacles réussis en Russie et en Asie centrale, la promotion a maintenant atterri aux États-Unis avec un spectacle d’ouverture – Eagle FC 44 – à la FLXcast Arena de Miami vendredi.

En tête d’affiche, une rencontre entre le vétéran russe des poids lourds Sergei Kharitonov et l’ancien phénomène du kickboxing néerlando-surinamais Tyrone Spong.

Ailleurs, Khabib a recruté les anciens stars de l’UFC Rashad Evans, Kevin Lee et Ray Borg alors qu’il vise à faire des percées sur le marché américain.

L’arrivée de Khabib intervient à un moment où le patron de l’UFC, Dana White, fait face à des appels croissants pour améliorer les salaires et les conditions de son écurie de combattants.

Lorsqu’on lui a demandé lors d’une conférence de presse jeudi à quel point il serait actif dans la poursuite des agents libres qui ont terminé leur temps avec l’UFC et Bellator, Khabib a reçu un avertissement pour les promotions rivales.

« Pour les grandes organisations comme l’UFC, Bellator, ils doivent être prudents avec leurs combattants car l’Eagle FC est là », a déclaré l’ancien champion des poids légers de l’UFC.

« Bien sûr, nous essayons de signer de bons athlètes, de grands athlètes avec de bons noms. Parallèlement, nous travaillons également avec la jeune génération. Nous avons deux objectifs. Je veux juste te dire d’être prudent. S’ils ne traitent pas les bons combattants, l’Eagle FC est là.

Sans surprise, Khabib a été au centre d’une grande partie du travail promotionnel de l’Eagle FC, mais a astucieusement recruté des personnalités comme le favori des fans, Chael Sonnen, en tant qu’analyste.

Il a également fait appel à des personnalités comme le dirigeant des poids welters de l’UFC Kamaru Usman et l’ancien roi de l’UFC à deux poids Henry Cejudo – qui, comme Khabib, ont des liens avec le manager du MMA Ali Abdelaziz – pour le travail promotionnel de l’Eagle FC cette semaine.

Khabib a promis des nouveautés dans son organisation qui l’aideront à se démarquer sur un marché encombré, créant un « hyper léger » Division de 165 livres pour s’asseoir entre poids léger et poids welter.

Khabib a cité les connaissances et l’expérience de sa propre carrière invaincue comme étant un facteur dans son travail promotionnel.

« Je comprends ce jeu à l’intérieur, » dit Khabib.

« J’étais un combattant professionnel ces 12 dernières années. J’entends beaucoup de combattants dire qu’ils veulent vraiment des catégories de poids à 155, 65, 75 et 85 [lbs]. Quand j’ai ouvert cet Eagle FC, pourquoi je ne peux pas faire ça ? Construisons une nouvelle histoire.

Khabib a entretenu de bonnes relations avec le patron de l’UFC, White, pendant son séjour dans l’organisation, mais White a affirmé que le Daghestan, âgé de 33 ans, « apprendre à la dure » à quel point la vie est difficile en tant que promoteur de MMA – ajoutant qu’il était prêt à offrir des conseils si nécessaire.

