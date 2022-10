Khabib et Kadyrov jouent les pacificateurs après la bagarre de l’UFC 280 (VIDEO)

L’intervention est intervenue après que la star tchétchène Khamzat Chimaev et Abubakar Nurmagomedov ont été vus en train de se bagarrer à Abu Dhabi

Les combattants russes de l’UFC Khamzat Chimaev et Abubakar Nurmagomedov ont résolu leurs différends après que la bagarre de la paire au bord de la cage ait brillé le triomphe du titre léger d’Islam Makhachev à Abu Dhabi ce week-end.

Abubakar – qui est le cousin de l’icône de l’UFC Khabib – a été vu en train de se bagarrer avec la star tchétchène Chimaev à l’Etihad Arena samedi soir, peu de temps après que Makhachev eut soumis son rival brésilien Charles Oliveira au deuxième tour de leur combat pour le titre à l’UFC 280.

La cause du conflit n’était pas immédiatement claire, bien que le couple ait été impliqué dans une querelle en ligne l’année dernière.

Après les scènes de choc de samedi, l’incident a semblé se terminer un jour plus tard alors qu’Abubakar Nurmagomedov et Chimaev se réunissaient pour une réconciliation aux côtés de Khabib, le nouveau champion de l’UFC Makhachev, et d’autres.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Khabib a abordé le scandale dans un message direct aux fans.

Déclaration de Khabib sur l’altercation, dit que le khamzat est le futur champion 🤝🦅🐺 pic.twitter.com/xPCsYqPk47 — BORZ DRIPMAEV (@big38gohawkem) 23 octobre 2022

“Ce qui s’est passé à Abu Dhabi ne reflète en rien notre image”, a-t-il ajouté. a déclaré l’icône à la retraite du MMA.

« Pas nous, pas Abubakar, pas l’Islam, pas Khamzat, pas une seule personne. Nous en avons déjà assez.

“Tout le monde sur Internet écrit à ce sujet, même l’événement historique pour l’islam est passé au second plan.

« Nous nous sommes tous retrouvés. Nous avons parlé. Ils se sont excusés et se sont embrassés. J’espère qu’à l’avenir nous ne nous réunirons que pour de bonnes raisons.

“L’Islam a gagné la ceinture, Khamzat peut le faire ensuite. Je veux que nous nous retrouvions lorsque Khamzat remportera la ceinture… J’espère que des incidents comme celui-ci ne se reproduiront plus jamais », a ajouté Khabib.

On dirait que tout a été apaisé entre l’équipe de Khamzat Chimaev et Khabib Nurmagomedov 👍 (via Reddit MMA) pic.twitter.com/aO1oI4BuLp – Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) 23 octobre 2022

Un autre courtier de la paix semble être le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, avec qui Chimaev, basé en Suède, est souvent photographié lors de visites dans son pays natal.

Dans un message sur un compte Instagram lié à Kadyrov, le dirigeant a déclaré être intervenu dans le litige.

“Les nerfs sont étirés à l’extrême, non seulement dans l’octogone, mais aussi à l’extérieur”, dit Kadyrov.

“Chaque spectateur s’inquiète pour les athlètes [they support], et les combattants ressentent les mêmes émotions que sur le ring. Dès lors, il n’est pas étonnant que des malentendus surgissent à la limite des émotions.

“Il n’y a pas de querelle entre Khamzat Chimaev et Abubakar Nurmagomedov – j’ai été personnellement assuré, et je transmets cette information à tous les méchants.”

Le dirigeant tchétchène a exhorté les gens à ne pas porter le coup au problème “hors de proportion,” affirmant que “ces choses arrivent, y compris entre frères.”

Kadyrov a partagé une image d’Abubakar Nurmagomedov et Chimaev côte à côte.

©Instagram



L’affrontement entre Nurmagomedov et Chimaev a en partie éclipsé ce qui a été une nuit historique pour le MMA russe, alors que Makhachev a suivi son ami et mentor Khabib pour devenir champion des poids légers de l’UFC.

Le joueur de 31 ans a soumis l’ancien champion Oliveira avec un étranglement du triangle des bras au deuxième tour de leur événement principal, réalisant une prédiction faite depuis longtemps par Khabib et son défunt père, Abdulmanap.

LIRE LA SUITE: La star russe Makhachev remporte le titre des poids légers de l’UFC

Alors que Khabib, Makhahev et leur équipe célébraient dans l’octogone, le combattant poids welter Chimaev et Abubakar Nurmagomedov ont été vus se serrant la main sur la touche, en pleine conversation.

Les tensions ont éclaté lorsque Chimaev a semblé se déchaîner en premier, déclenchant une réponse de Nurmagomedov avant que le couple ne soit bientôt séparé par le personnel de sécurité.

Chimaev, 28 ans, était présent à Abu Dhabi en tant que spectateur, tandis que Nurmagomedov, 32 ans, avait concouru sur la carte plus tôt dans la nuit, battant son compatriote russe Gadzhi Omargadzhiev aux points dans leur combat de poids welter.

On ne sait toujours pas ce qui a déclenché la confrontation, bien que Chimaev et Nurmagomedov se soient engagés dans une prise de bec en ligne l’année dernière, lorsque ce dernier a semblé s’opposer aux commentaires que les Tchétchènes auraient prétendument faits à propos de Khabib.