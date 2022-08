Khabib commente l’avenir d’Usman après la défaite brutale de KO par coup de tête

L’ancien champion des poids légers de l’UFC a commenté après que la star des poids welters Usman ait perdu son titre contre Leon Edwards d’une manière étonnante

L’ancien champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, a admis qu’il était “bouleversé” voir Kamaru Usman subir une superbe défaite par KO face à Leon Edwards dans leur combat pour le titre des poids welters – ajoutant que rebondir après une perte aussi violente poserait un défi important pour Usman.

Usman était apparu sur le point de remporter une victoire dominante sur les tableaux de bord de l’UFC 278 à Salt Lake City samedi soir, pour ce qui aurait été une 16e victoire consécutive dans la promotion et une sixième défense de titre.

Mais le challenger britannique Edwards avait d’autres idées, tirant un coup de tête brutal KO dans la dernière minute du combat pour faire revivre Usman de ses sens et arracher le titre de 170 livres. La victoire était également une revanche pour Edwards après sa défaite par décision en 2015 contre Usman.

S’adressant à Sport-Express en marge d’un événement avec sa promotion Eagle FC au Kazakhstan dimanche, Khabib a avoué qu’il avait été choqué par les événements qui se déroulaient la nuit précédente.

“J’ai regardé les combats de l’UFC ce matin. Pour être honnête, j’ai été surpris. Vous pourriez même dire un peu mais contrarié », a déclaré la star du Daghestan, qui, comme Usman, est dirigée par la figure du MMA Ali Abdelaziz.

“J’ai une très bonne relation avec Kamaru. C’était difficile de voir le meilleur combattant du monde en ce moment se faire éliminer avec 50 secondes à jouer dans le combat avec un lourd KO.

Khabib a déclaré que, comme la plupart des gens, il considérait Usman comme étant sur la bonne voie pour une défense de décision assez routinière de son titre.

“Je pensais que le combat se terminerait selon ce scénario [a decision win for Usman]comme tout le monde.

“Mais c’est le combat, c’est le MMA. Vous pouvez le voir vous-même. Vous perdez votre concentration pendant une seconde, mettez votre main dans le mauvais sens, mettez votre défense dans le mauvais sens – vous vous éteignez et vous pouvez ensuite vous réveiller dans le vestiaire, tout est fini.

Khabib aux côtés du manager Abdelaziz et Usman. © Instagram @khabib_nurmagomedov





Khabib, 33 ans, a déclaré qu’il laisserait la poussière retomber avant de tendre la main à Usman.

“J’essaie de communiquer avec les combattants quelques jours [after their fights]dans trois ou quatre jours », saider l’ancien champion invaincu des poids légers.

“Tout le monde leur écrit de toute façon, les émotions sont là… Quand tout se calmera, je l’appellerai.”

Dave Lovell… peut-être que je devrais t’appeler avant mon prochain entraînement, putain de légende ! Gracieuseté de @SeeUSoonBoyyvoici quelques-uns des conseils de coin de Leon Edwards avant le headkick KO w/ Rocky music edit :pic.twitter.com/2mMVOxPjXS @Leon_edwardsmma — Jon Anik (@Jon_Anik) 22 août 2022

Compte tenu de la nature incroyablement violente de la défaite d’Usman – qui n’était que la deuxième pour “The Nigerian Nightmare” dans sa carrière de 22 combats, et une toute première défaite par KO – Khabib a suggéré que tous les combattants ne pouvaient pas rebondir.

“Pour autant que je sache, ils travaillent déjà sur une trilogie”, a déclaré la star russe à la retraite.

“Il peut battre Leon Edwards à mon avis. Mais après un KO comme ça, beaucoup de gens ne s’en remettent pas. Ce sera intéressant à voir. J’adorerais voir un troisième combat, ils sont 1-1 en ce moment.

Usman, 35 ans, a gracieusement félicité Edwards pour sa victoire après le combat – mais a également juré de se venger dans un combat de trilogie qui, selon le patron de l’UFC, Dana White, pourrait avoir lieu devant une foule gigantesque en Angleterre.

“Les champions se foutent parfois” Usman a tweeté. “Mais nous rebondissons et venons avec vengeance !!”

Les champions f$ck up parfois… mais nous rebondissons et venons avec vengeance !! 👊🏿🌍🤴🏿 #NGHTMR – KAMARU USMAN (@USMAN84kg) 21 août 2022

Pendant ce temps, le spécialiste de l’UFC Joe Rogan a décrit la fin d’Edwards comme “le plus grand coup de tête” que MMA ait jamais vu.

“Rien ne se compare. C’est le plus grand coup de tête de l’histoire du sport – avec le plus de conséquences, le plus d’enjeux, le plus de doutes, le plus de gens qui le comptent, y compris nous. dit Rogan.