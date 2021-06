Khabib aux Jeux Olympiques ? Le patron du MMA cible Nurmagomedov dans le cadre de la volonté d’intégrer le sport aux Jeux de l’édition 2028 de Los Angeles

Les dirigeants espèrent que le MMA fera partie des Jeux en 2028, lorsqu’ils pourront capitaliser sur l’immense popularité du sport aux États-Unis en faisant partie du programme à Los Angeles.

En tant que sans doute le plus grand combattant de MMA de tous les temps et l’une des figures les plus reconnaissables du sport mondial, l’implication de l’icône russe Nurmagomedov serait extrêmement populaire si l’idée se matérialisait – même si le MMA n’apparaît que comme un événement d’exposition.

« Nous voulons certainement faire partie de la famille olympique », a déclaré Kerrit Brown, président de la Fédération internationale des arts martiaux mixtes (IMMAF), s’adressant à TASS.

« Khabib aux Jeux Olympiques ? Pourquoi pas – il pourrait performer, je pense. Nous pourrions avoir à la fois des professionnels et des amateurs – c’est une question de critères.

« Voyons à quelle étape nous en sommes pour rejoindre la famille olympique en 2028. »

L’Association mondiale des fédérations sportives internationales (GAISF), à laquelle les sports doivent adhérer pour être pris en considération pour une participation olympique, a refusé les candidatures de l’IMMAF en 2019 et 2020, bien que les patrons de l’instance dirigeante du MMA se soient engagés à poursuivre leur combat, affirmant que ils avaient rempli tous les critères connus de reconnaissance et n’avaient pas reçu de motif de refus.

« Nous travaillons dur dans ce domaine et bien sûr nous avons des concurrents », dit Brown.

« Vous savez à quel point le MMA est populaire aux États-Unis. Nous espérons entrer dans la famille olympique en 2028. Il est probable qu’aux Jeux de Los Angeles, le MMA sera au moins un sport d’exhibition. »

Bien qu’il soit connu pour son plaisir à s’entraîner et à rester en forme, l’appétit de Nurmagomedov pour le combat pourrait être réduit par le fait qu’il aura presque 40 ans au moment des Jeux.

Le champion invaincu des poids légers de l’UFC a pris sa retraite en octobre dernier, mais son influence sur le MMA reste sismique en tant que mentor pour d’autres athlètes et ambassadeur du sport.

S’exprimant à la fin de l’année dernière, Nurmagomedov a déclaré qu’il s’attendait à avoir « beaucoup de réunions » avec les officiels du Comité International Olympique et était déterminé à faire du MMA un sport reconnu dans sept ans.

« La seule question est la cruauté du sport », dit-il à l’époque. «Ce n’est pas encouragé aux Jeux olympiques. Ils ne veulent pas qu’il y ait beaucoup de sang.

« Mais en termes de reconnaissance, de parrainage, en termes d’intérêt pour la télévision, le MMA, je pense que s’il entre dans le programme des Jeux olympiques, ce sera au même niveau que le football et l’athlétisme en intérêt. »

Le président russe Vladimir Poutine a joué un rôle actif dans la tentative d’accroître les perspectives de reconnaissance internationale du MMA, positionnant le poids lourd Fedor Emelianenko comme la figure de proue d’un groupe russe soutenant l’offre sous la direction du promoteur Vadim Finkelstein en 2012.

Alors que le MMA a eu du mal à obtenir un statut officiel, des sports tels que le ballon chasseur, le footgolf, le kettlebell et la corde à sauter de compétition ont été reconnus.