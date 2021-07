Khabib affirme que Conor McGregor est « fini » après une vilaine fracture de jambe, dit qu’il a « vraiment apprécié » la victoire de Dustin Poirier à l’UFC 264

Après être sorti de l’une des querelles les plus houleuses de l’histoire de l’UFC contre McGregor avec son record invaincu intact, Nurmagomedov a conseillé à son rival passionné d’utiliser l’expérience de sa dernière défaite contre Poirier comme motivation pour s’améliorer.

Après une accumulation particulièrement rebutante du combat du week-end dernier entre les deux poids légers en guerre, le combat a pris fin quelques secondes seulement avant le point culminant du premier tour lorsque McGregor s’est effondré en un tas sur la toile après que sa jambe gauche a cédé, apparemment après que le Dubliner l’ait blessé avec un coup de pied errant dans la section médiane de Poirier.

Et alors que McGregor était allongé contre la cage déployant d’autres insultes envers Poirier et sa famille, il semble que Nurmagomedov ait pris une certaine satisfaction en voyant l’ancien roi de l’UFC être dépouillé de son trône sans cérémonie.

« J’ai vu hier, ou il y a deux jours, je viens de voir l’interview de son entraîneur. Il a dit: ‘Je ne comprends pas comment cela s’est produit. C’est un jeune homme fort et il s’est cassé le pied. Je ne comprends pas.' » a déclaré Nurmagomedov à MMA Junkie, faisant référence à une interview donnée par l’entraîneur de McGregor, John Kavanagh, dans laquelle il a déclaré que son combattant avait utilisé une technique incorrecte pour effectuer la frappe qui a été blâmée pour sa blessure.

« Tout à partir de là, il faut être humble. Quand tu deviens riche, quand tu deviens fort, quand tu deviens célèbre et que tu penses que c’est à cause de moi, alors ça va te rendre humble.

« J’ai vraiment apprécié ce combat, honnêtement. Je suis très heureux pour Dustin Poirier, je pense qu’il mérite une chance au titre et en ce moment il mérite d’être champion des poids légers de l’UFC. »

S’adressant à ESPN, Khabib est apparu encore plus cinglant envers son ancien ennemi octogonal.

« L’argent et la célébrité montrent qui vous êtes » a déclaré la star russe.

« Tout le temps, nous entendons que l’argent et la célébrité changent les gens. Non. Quand l’argent et la célébrité arrivent, ces deux choses montrent qui vous êtes. Et qu’est-ce qui a [McGregor] Fini? Il a frappé un vieil homme [in a bar in 2019]. Vous pouvez regarder tout ce qu’il a fait et comprendre, c’est exactement comme Dustin a dit: « Ce gars est un sac de merde. »

« J’ai vu beaucoup de tweets essayer de le soutenir. Comment allez-vous soutenir ce gars ? Quand les enfants, la jeune génération le regardent, regardent ce sport ? Si vous voulez promouvoir votre combat, faites la promotion.

« Si la communauté MMA va soutenir ces mauvaises personnes, ce sport va mal tourner. »

Lorsqu’on lui a demandé si McGregor pourrait ressusciter sa carrière et obtenir à nouveau un succès significatif, Khabib était dubitatif.

« Sans jambes cassées, oui, [he could be the same]. Mais avec les jambes cassées, il ne frappera plus jamais de la même manière. Avec lui, non, je ne crois pas [he’ll return to the top]. Conor a un bon âge, mais ce qui s’est passé avec son esprit, ses jambes, ce gars est fini, mais il est bon pour une promotion. »

McGregor a indiqué lundi qu’il s’attend à être sur des béquilles pendant une période d’environ six semaines, après quoi il dit qu’il commencera la tâche ardue de se remettre en pleine forme pour reprendre sa carrière de combattant.

La division, cependant, continuera sans sa star qui a fait les gros titres et Poirier sera presque certainement repêché dans un affrontement pour le titre léger avec l’actuel champion des 155 livres Charles Oliveira plus tard cette année, l’as de soumission brésilien qui a succédé à Nurmagomedov en tant que champion après la retraite du Russe de arts martiaux mixtes.

Pour l’instant, Nurmagomedov semble être sûr de savoir que la division qu’il dirigeait procède avec le même type de méritocratie qui l’a vu émerger d’un combattant inconnu d’un foyer de lutte pour devenir l’une des stars des sports de combat les plus rentables au monde.

Poirier, dit-il, mérite d’être champion et aura l’occasion de le prouver contre Oliveira, qui a remporté neuf combats consécutifs en route pour remporter l’or UFC.

Et on soupçonne que le Russe pourrait également ressentir un minimum de satisfaction en sachant que McGregor sera obligé de regarder la division se dérouler de l’extérieur du centre d’attention dans lequel toute sa carrière à l’UFC s’est déroulée.