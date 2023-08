"Khaata Nahi Khulega": Prévisions 2024 de Yogi Adityanath pour la fête Samajwadi

Vendredi, le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a balayé le parti Samajwadi (SP), affirmant que le parti ne pourra pas obtenir un seul siège aux élections générales de 2024.

S’exprimant à l’assemblée de l’État, Yogi Adityanath a critiqué le PS en disant que les habitants de l’État ne sont qu’une « banque de votes » pour l’opposition, mais que pour le BJP, ils sont comme une famille.

« Au sein de l’État, 10 millions de personnes bénéficient d’Ayushman Bharat ; cela peut être un problème de caste pour vous, ou cela peut être un problème de banque de votes. Pour nous, le citoyen d’UP fait partie de la famille. Nous avons hérité d’un système délabré ; il faudra sans doute du temps pour l’améliorer, mais la foule qui s’y est rassemblée indique que la confiance des gens dans ce système s’est accrue. Les installations se sont améliorées avec le temps », a déclaré Yogi Adityanath.

« Le public ne vous faisait pas confiance, c’est pourquoi il vous a rejeté… Les gens n’ont pas voté pour vous, ils vous ont encore une fois rejeté… 2024 mein khaata bhi nahi khulne wala », a-t-il ajouté.

Il a déclaré que l’encéphalite avait coûté la vie à 50 000 enfants dans l’est de l’Uttar Pradesh sur une période de 40 ans.

« Le Parti Samajwadi (SP) a eu l’occasion de gouverner l’État à quatre reprises. Il est alarmant de constater que 90 % des enfants décédés étaient issus de Dalits, de minorités et des castes les plus arriérées. N’y avait-il pas de « PDA » (pichde, Dalit et alpashankhak) ici ? Que faisaient alors vos principaux ministres ? Et vous avez également une chance de cinq ans », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que son gouvernement avait complètement éradiqué l’encéphalite au cours de son premier mandat. L’encéphalite n’est plus présente à Gorakhpur, Maharajganj, Kushinagar, Deoria, Siddharth Nagar, Sant Kabir Nagar, Basti, Bahraich, Balrampur, Shravasti, Gonda, Pilibhit, Lakhimpur et Saharanpur.

