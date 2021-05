KH Lee: Le Sud-Coréen remporte Byron Nelson pour remporter sa première victoire sur le PGA Tour et se qualifier pour le championnat PGA | Actualités du golf

KH Lee de Corée du Sud célèbre avec le trophée après avoir remporté le AT&T Byron Nelson à McKinney, Texas

KH Lee a terminé à 25 sous la normale pour remporter l’AT & T Byron Nelson par trois tirs et décrocher sa première victoire sur le PGA Tour.

Le résultat a conduit le Sud-Coréen dans le top 30 du classement FedexCup et le qualifie pour le championnat PGA de la semaine prochaine à l’Ocean Course à Kiawah Island en Caroline du Sud.

Le joueur de 29 ans a déjà joué dans deux tournois majeurs, manquant la coupe à l’US Open en 2014, plus de trois ans avant sa deuxième apparition sur le PGA Tour.

Lee a commencé la journée avec 18 sous et a réussi trois des quatre premiers trous, marquant d’autres birdies avant neuf aux sixième et huitième avant de laisser tomber un tir au neuvième.

2:54 Lee a tiré un six-moins de 66 ans le dernier jour au TPC Craig Ranch pour remporter le Byron Nelson Lee a tiré un six-moins de 66 ans le dernier jour au TPC Craig Ranch pour remporter le Byron Nelson

Un bogey le 16 a ensuite annulé un autre birdie le 12, mais un deux sur la normale 3 17 et un tap-in pour birdie sur le dernier ont mis trois tirs entre lui et le leader du troisième tour Sam Burns, qui a terminé deuxième.

L’Irlandais Seamus Power avait été en lice lors de la ronde finale, obtenant un cinq sous les neuf avant dimanche après-midi, mais l’Irlandais a ensuite doublé le 13e et le 14e pour sortir de la compétition tardivement.

Il termine sur 18 sous pour une part de la neuvième place avec Doc Redman, Jhonattan Vegas et le garçon local Jordan Spieth.

Seamus Power a vu ses chances s’estomper en lâchant deux tirs le 13 et un autre le 14

Les dirigeants avaient commencé plusieurs heures plus tôt pour tenter de se mettre dans la ronde avec des pluies croissantes dans les prévisions, et ils ont traversé la majeure partie des neuf premiers avant l’arrivée des pluies plus abondantes. Ils ont traversé une averse régulière pendant environ une heure lorsqu’un coup de foudre a forcé un retard dimanche au TPC Craig Ranch.

La majeure partie de l’eau stagnante avait disparu lorsque le jeu a repris près de deux heures et demie plus tard, et la propre reprise de Lee l’a vu manquer son putt le 16 pour réduire son avance à deux, avant de terminer avec la paire de birdies pour six moins de 66 ans.

Burns a eu du mal à atteindre un 71 pour terminer à 22 sous, un tir devant le champion des Masters 2011 Charl Schwartzel, Daniel Berger, Patton Kizzire et Scott Stallings. Troy Merritt et Joseph Bramlett ont terminé deux autres à 19 sous.

Lorsque le retard a frappé, Spieth savait déjà qu’il allait échouer à nouveau dans l’événement de sa ville natale, joué sur son troisième parcours au cours des quatre derniers Nelsons à McKinney, à environ 30 miles au nord de Dallas.

Spieth, trois de retour pour commencer la journée, a tiré 71, lui donnant son premier top 10 au Nelson 11 ans après avoir été candidat dimanche à 16 ans alors que le parcours était à son domicile de plus de 30 ans. au TPC Four Seasons.

L’excitation l’emporte sur les célébrations de Lee

Tout ce que Lee avait répété pour célébrer sa première victoire était perdu sur le moment.

«Avant beaucoup d’imaginer quand je gagne, comme qu’est-ce que c’est», a-t-il déclaré par l’intermédiaire d’un traducteur. « Comme, ouais, comme une pompe de poing ou j’imagine beaucoup de choses, mais trop excité là-bas. Oublie presque tout. Tellement excité, ouais. »

Le sud-coréen a déclaré par la suite qu’un changement de putter avait un grand rôle à jouer dans la victoire: « C’était une grande aide pour moi – j’adore ce putter! »

Burns allait pour sa deuxième victoire ce mois-ci après avoir remporté le championnat Valspar le 2 mai, mais il était heureux malgré sa deuxième place.

« Je pense que la chose la plus importante pour moi est simplement de savoir que mon jeu est bien placé. Il est suffisamment bien placé pour que je puisse me battre », a déclaré le joueur de 24 ans de Louisiane.

« C’est donc cool pour moi, juste de voir quelques résultats pour certains des trucs sur lesquels j’ai travaillé chez moi. Dans l’ensemble, une excellente semaine. »

Il était également heureux pour Lee.

« Ouais, il a très bien joué. J’étais vraiment fier de lui », a déclaré Burns. «Quand c’était difficile, il s’est accroché là-dedans et il a pris un excellent départ. C’était plutôt agréable au début.

Jordan Spieth a déclaré qu’il avait commis quelques « erreurs rouillées »

« J’ai pris un départ très rapide, puis un peu à mi-chemin est devenu difficile pour tout le monde, et il a continué à frapper un coup après l’autre et n’a jamais donné à personne une chance. C’était amusant à regarder. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait retiré de ses quatre tours, Spieth a déclaré: « Je suppose que je suis retourné au golf de tournoi. J’ai bien joué, j’ai réussi beaucoup de bons coups.

« Vous savez, des erreurs rouillées ici et là, et puis je n’ai tout simplement pas putt aussi bien que je l’aurais voulu. Donc, le coup était un peu pour commencer, et je travaillerai là-dessus la semaine prochaine à coup sûr.

« Mais à venir dans la semaine si vous me disiez le Top 10, je le prendrais probablement. Je ne savais pas où quoi que ce soit se tenait. »