KGF, la maison de production de Kantara nie avoir fait équipe avec Shah Rukh Khan, Rohit Shetty, Rishab Shetty, appelez cela des “rumeurs”

Il y a quelques jours, une nouvelle intéressante circulait sur Shah Rukh Khan faisant équipe avec le réalisateur Rohit Shetty et la star de 777 Charlie Rishab Shetty pour un artiste pan-indien, soutenu par KGF, Kantara et la maison de production Salaar Hombale FIlms. Il a même été rapporté que SRK pourrait rejoindre Yash dans le chapitre 3 de KGF. Cependant, la maison de production a décidé de répondre à cette nouvelle avant qu’elle ne devienne une vérité.

Une source proche de la maison de production a déclaré: “Il n’y a” aucune vérité “dans ce développement. Après KGF, KGF 2 et Kantara, le prochain film Pan India de Hombale Films est Salaar avec Prabhas et Prithviraj Sukumaran. Il est réalisé par Prashanth Neel. La bannière prévoit un film de plus pour 2023, dont le casting n’a pas encore été dévoilé.”

Avec la série KGF de Yash et le dernier blockbuster Kantara de Rishab Shetty, Hombale FIlms est devenu l’une des maisons de production les plus rentables d’Inde. Cette année, le chapitre 2 de KGF a battu des records au box-office et établi de nouvelles références pour les blockbusters pan-indiens. En gagnant plus de 1 100 crores, KGF Chapter 2 est devenu le plus gros succès en Inde. De même, quelques mois après KGF 2, Rishab Shetty a apporté son drame mythologique Kantara, et il a continué à impressionner le public mondial.

Fans purs et durs de Kantara, voici une bonne nouvelle que vous attendiez. La chanson emblématique et très célèbre Varaha Roopam a été ajoutée aux plateformes de streaming audio et vidéo. Après avoir remporté la bataille juridique devant le tribunal de Kerela, l’interdiction a été levée de la chanson le 25 novembre.

Le 25 novembre, le tribunal de district de Kozhikode au Kerala a rejeté la requête du pont de Thaikkudam et a levé l’interdiction contre Varaha Roopam en raison d’un manque de compétence. Kantara a été créé sur OTT le 24 novembre, mais sans la chanson emblématique. Plusieurs fans du film ont critiqué la sortie, car ils étaient vexés de la suppression de la chanson. Sur le plan du travail, Hombale amènera ensuite la star de Prabhas Salaar.