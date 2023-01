KGF Chapter 3: La date de sortie du film de Yash et des détails plus récents sont maintenant disponibles [Watch Video]

KGF Chapitre 3 : KGF est un film d’action en langue kannada indienne de 2018 écrit et réalisé par Prashanth Neel et produit par Vijay Kiragandur sous la bannière des films Hombale. Le film met en vedette Yash dans le rôle principal. Il a été publié en cinq langues et a été un succès commercial, rapportant plus de 2 milliards d’INR dans le monde. Lorsque le film est sorti, il a laissé tout le monde complètement sans voix. La suite du film a dépassé toutes les attentes et a battu plusieurs records au box-office. Maintenant, le buzz tourne autour de KGF 3. Dans une récente interview, Vijay Kirgandur de Hombale Films a révélé que KGF 3 ne se produira pas “de sitôt” car le réalisateur Prashanth Neel est occupé. Regardez des vidéos de divertissement.