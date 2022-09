KGF Chapter 2: Ram Gopal Varma fait une révélation choquante sur la réaction de Bollywood au film de Yash

Le deuxième nom de Ram Gopal Varma est controversé. Le roi controversé a fait une déclaration sur le film KGF Chapter 2 de la superstar du sud Yash qui pourrait ne pas être appréciée par les fans et les sympathisants de l’acteur. Ram Gopal Varma dans sa récente interaction, RGV a révélé que les grands noms de Bollywood n’étaient pas satisfaits des chapitres 1 et 2 du KGF de Yash et se demandaient pourquoi c’était un énorme succès. Il a même traîné The Kashmir Files et a dit à Bollywood Hungama : ” Deux films qui ont tout foutu en l’air sont KGF – Chapter 2 et The Kashmir Files. Ce sont les extrémités opposées du spectre. La partie effrayante de KGF Chapter 2 est que personne à Bollywood ne l’a aimé. Quand un film que vous n’avez pas aimé fait de tels chiffres, vous serez confus et vous ne saurez pas quoi faire.”.

Un très grand réalisateur de Bollywood n’a même pas pu supporter le chapitre 2 de KGF pendant une demi-heure

Ram Gopal Varma a même ajouté qu’un très grand réalisateur de Bollywood lui avait dit qu’il ne pouvait même pas regarder KGF 2 même pendant 20 minutes et qu’il avait essayé de regarder le film cinq fois mais ne l’avait jamais terminé. « Un très grand réalisateur de Bollywood m’a dit : ‘Ramu, j’ai essayé de le regarder cinq fois mais je n’ai pas pu aller au-delà d’une demi-heure’.

Eh bien, ce n’est pas la première fois que RGV claque le film de Yash, plus tôt aussi, il avait claqué le film sur son contenu et l’avait appelé un nuage noir sur son Twitter. Il a écrit: ” KGF2 est comme un grand nuage sombre projetant une ombre apocalyptique sur tous les autres grands films et les collections torrentielles de nuages ​​​​noirs drainent toutes les autres stars et réalisateurs vedettes. “. Dans son autre tweet, il a déclaré que KGF 2 est un sable mouvant engloutissant tous les buggies à l’ancienne. Alors que les chapitres 1 et 2 de KGF ont été un énorme succès et que les gens sont fous de Yash et de son style en tant que Rocky Bhai. Shahid Kapoor dans l’émission de Karan Johar l’avait déclaré le plus grand héros de l’industrie.