KGF aura 5 suites développées comme la franchise Bond; mais pas avec Yash ?

En 2022, une poignée de films sont devenus un blockbuster et KGF : Chapitre 2 en faisait partie. Le film mettant en vedette la rockstar Yash a fait une entreprise de 1250 crores dans le monde, devenant le deuxième film indien le plus rentable de 2022. Après le succès monumental de KGF et KGF 2, le chapitre 3 est sur les cartes. Le dernier développement autour du film suggère que le film aura un total de cinq suites mais sans Yash.

Le film Kannada basé sur Kolar Gold Fields est réalisé par Prashant Neel et produit par Hombale Film. La société de production a l’idée de le développer comme la franchise Bond mais avec un casting différent. Récemment, le fondateur de Hombale Films, Vijay Kirgandur a révélé que le film d’action aurait cinq suites mais serait titré par différents héros.

Eh bien, cela donne naissance à la question de savoir si Yash dirigerait KGF 3 qui est déjà dans le plan. Cela suscite également la curiosité de savoir quel personnage du film prendrait la tête du chapitre suivant. KGF 2 s’est terminé sur la note, Rocky s’est rendu mais meurt après avoir été touché par une balle et se noie dans la mer. Cependant, avec un soupçon d’un troisième épisode, le public croyait que Yash reprendrait son personnage. Cependant, avec les dernières nouvelles, on se demande qui dirigera KGF: Chapitre 3 qui devrait sortir en 2025.

Sur le plan du travail, Yash jouerait un rôle dans Prabhas avec Salaar. Le réalisateur de KGF Prashanth Neel lancera Yash dans son prochain film Salaar avec Prabhas. Apparemment, il vise à relier KGF et Salar. Par conséquent, Rocky Bhai devrait jouer un personnage dans le film Telugu. Cependant, il n’y a aucune confirmation officielle à ce sujet.

Jusqu’à présent, deux chapitres du film Kannada le plus populaire ont été publiés. KGF est sorti en 2018 et le deuxième chapitre est sorti en 2022 avec Yash et Srinidhi Shetty qui ont été rejoints par les stars de Bollywood, Sanjay Dutt et Raveena Tandon.