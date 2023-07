KGF 3: Yash pose une condition pour faire partie du réalisateur de Prashanth Neel

L’acteur de Kannada, Yash, a acquis une renommée mondiale grâce à sa performance dans KGF et KGF 2 du réalisateur Prashanth Neel. aime que le public indien. Pour ajouter la cerise sur le gâteau, les fabricants ont confirmé que KGF 3 est déjà en cours. Au milieu de tout cela, une autre révélation intéressante concernant Yash est apparue. Apparemment, Yash ne fera partie du troisième segment de KGF qu’à une seule condition. Lisez ci-dessous pour savoir.

KGF 3

Selon des informations, Yash et Prashanth Neel prévoient de sortir KGF et KGF 2 dans d’autres pays, après que les deux films aient reçu une réponse écrasante du public au Japon. Ce n’est qu’après avoir terminé le plan que le duo acteur-réalisateur commencera à tourner pour KGF 3, le troisième segment de la franchise KGF. Mais ce n’est pas tout. Des sources ont révélé que Yash reprendra son rôle de Rocky Bhai dans la suite, uniquement si le scénario lui plaît.

La promesse la plus puissante tenue par l’homme le plus puissant ? KGF 2 nous a emmenés dans un voyage épique avec des personnages et une action inoubliables. Une célébration mondiale du cinéma, battant des records et gagnant des cœurs. Voici une autre année de grande narration ! #KGFChapter2#Yash pic.twitter.com/iykI7cLOZZ – Hombale Films (@hombalefilms) 14 avril 2023

Yash travaille sur un projet à gros budget sans titre

« Cela prendra du temps, car le réalisateur Prashanth Neel et Yash estiment que les deux films de KGF ont encore un long chemin à parcourir. Yash connaît sa base de fans et attend un peu plus de KGF 3. Il s’y lancera seulement s’il trouve le scénario idéal, » révèle la source citée par KoiMoi. Cependant, il existe un autre traitement spécial pour les fans de Yash. Dans le même communiqué, la source a ajouté que Yash s’était déjà engagé pour un grand projet sans titre, qui sera une « énorme surprise pour ses fans ».

Yash se rendra au Japon pour rencontrer des fans

Le rapport affirme que Yash est prêt à faire une pause dans ses engagements professionnels et à se rendre au Japon pour rendre visite à ses fans. « Il peut faire une visite éclair au Japon avant de se plonger dans son prochain projet qui n’est pas KGF 3 mais quelque chose d’autre », a confirmé la source. Dans ce contexte, il est important de noter que pour l’instant, ce ne sont que des spéculations car le film est étroitement secret.

À propos de KGF et KGF 2

Alors que KGF: Chapter 1 est sorti en salles le 21 décembre 2018, KGF: Chapter 2 a eu sa première le 14 avril 2022. Outre Yash, KGF 2 mettait en vedette Sanjay Dutt dans le rôle du redoutable antagoniste Adheera, Raveena Tandon dans le rôle de Ramika Sen, et Srinidhi Shetty dans des rôles importants.