KGF 3 sur les cartes ? Yash brise le silence sur le buzz autour du réalisateur Prashanth Neel; laisse tomber une déclaration forte pour les fans de la franchise

KGF 2 mettant en vedette Yash, Sanjay Dutt, Raveena Tandon et d’autres ont été un énorme succès à travers le monde. Depuis sa sortie, la possibilité de KGF 3 a été le sujet de conversation de la ville du cinéma. Les fans de la franchise attendent particulièrement avec impatience une annonce avec impatience à propos de KGF 3. Prashanth Neel réalisateur a une place spéciale dans le cœur de chacun. Alors que l’équipe de production a nié les informations, les fans et le buzz ont continué. Il semble qu’ils veulent connaître les réponses de Yash alias Rocky Bhai. Ne vous inquiétez pas, Yash a fait une déclaration forte sur KGF 3.

Yash sur la possibilité de KGF 3 après le succès massif de KGF 2

Yash a récemment assisté au conclave de la maison nationale des médias à Mumbai. Il a été interrogé sur la possibilité de KGF 3 au conclave et Yash, sans tourner autour du pot, a donné une réponse très simple. C’est un NON. Yash révèle qu’ils avaient une pensée et un plan. Cependant, il voulait faire autre chose pour le moment. Cependant, Yash a ajouté que si tout se mettait en place, il le reprendrait certainement plus tard et pas maintenant.

Yash à l’annonce de KGF 3

Abordant les rumeurs d’une suite à KGF 2, Yash a déclaré qu’il était bien conscient des spéculations qui circulaient. Cependant, il a demandé aux fans de ne croire aucun d’entre eux. Yash a précisé que lorsqu’il fera une annonce de KGF 3, ce sera pour de vrai. “Pour le reste, je ne veux pas que quiconque y croie. Je viendrai dire quand il sortira”, a ajouté Yash. Eh bien, il y a l’espoir de KGF 3 pour le moment.

KHGF 2 a franchi la barre des Rs 1100 crore dans le monde. Il a été financé par Hombale Films. Pendant ce temps, Yash profite de son temps en famille, en vacances avec Radhika Pandit et les enfants Arya, une fille et Yatharv Yash, un fils.