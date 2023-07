KGF 2 : Les fans de Yash du Japon scandent « Salaam Rocky Bhai » ; douche d’amour sur l’acteur

La star de Kannada, Yash, a marqué sa propre identité dans les films de Kannada et à la suite du grand succès de KGF 1 et 2, Yash est devenu une star pan-indienne. Plus que Yash, Rocky Bhai est devenu l’une des célébrités les plus reconnaissables de l’industrie. KGF 1 et 2 sont récemment sortis au Japon et le public est tombé amoureux de Rocky Bhai car il s’agissait de la première sortie théâtrale importante de Yash au Japon. Les médias sociaux ont été inondés de tant de critiques et de commentaires positifs et ont révélé à quel point le public japonais adorait également sa performance et son butin dès le premier jour de la sortie elle-même.

La base de fans de Yash s’est développée dans tout le pays et les fans du Japon ont également commencé à louer Yash. Le public au Japon porte également des masques et des vêtements Rocky Bhai et crie Salaam Rocky Bhai. Les supporters portaient des masques Rocky Bhai partout dans les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que sur les plages également. Yash s’est également rendu récemment en Malaisie et les gens l’ont chaleureusement accueilli.

Les fans ont écrit sur les réseaux sociaux, Now Salaam Rocky bhai au Japon aussi à cause de notre patron Yash. Il y a quelques jours, Yash s’était également rendu en Malaisie, où il a reçu un accueil sans précédent. Dès l’aéroport, « Rocking Star » a été accueilli par des panneaux massifs, des personnes portant des tenues portant le nom et des photos de Rocking Star, des croquis faits par des fans, des peintures et des figurines de leur bien-aimé Rocky Bhai.

KGF est une série de films d’action d’époque se déroulant principalement dans les champs aurifères de Kolar, qui donne son nom à la série, créée par Prashanth Neel et produite par Hombale Films.

La réponse du public japonais a été écrasante, alors qu’ils déversaient leur amour sur Rocky Bhai, élevant encore la stature de Yash en tant que star mondiale. Témoin de son impressionnante performance dans le film, une grande partie du public japonais s’est plongé dans la filmographie de Yash, découvrant son parcours exceptionnel, du travail dans les coulisses du théâtre à la renommée internationale.

