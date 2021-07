KGF 2 : Le jour de l’anniversaire de Sanjay Dutt, les créateurs déposent une nouvelle affiche présentant Adheera au look féroce ! | Nouvelles régionales

Delhi : la superstar Sanjay Dutt fête son anniversaire le 29 juillet, et pour rendre sa journée spéciale, les créateurs de « KGF 2 » ont dévoilé une nouvelle affiche mettant en vedette Adheera. KGF: Chapter 2 est une suite du film de 2018 ‘KGF: Chapter 1’ avec Yash.

Le célèbre critique de cinéma et analyste commercial Taran Adarsh ​​s’est rendu sur Twitter et a partagé : #KGF2 : NOUVELLE AFFICHE… Le jour de l’anniversaire de Sanjay Dutt aujourd’hui, l’équipe #KGFChapter2 dévoile la nouvelle affiche mettant en vedette #SanjayDutt comme #Adheera… Stars #Yash, #SanjayDutt , #SrinidhiShetty et #RaveenaTandon… Réalisé par #PrashanthNeel… Produit par #VijayKiragandur.

Sanjay Dutt sera vu en train de jouer l’antagoniste dans le film.

‘KGF 2’, un film kannada à l’origine, sera doublé respectivement en hindi, malayalam, tamoul et télougou.

Dutt en tant qu’Adheera a l’air féroce et brutal sur l’affiche du premier regard. Le film met en vedette Yash, Raveena Tandon, Srinidhi Shetty, Balakrishna, Anant Nag, Malavika Avinash, Saran Shakthi, Achyuth Kumar, entre autres.

‘KGF 2’ est réalisé par Prashanth Neel et produit par Vijay Kirugandur.