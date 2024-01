Kfir Bibas : la famille célèbre le premier anniversaire du plus jeune otage à Gaza

CNN





Son visage est devenu instantanément reconnaissable dans le monde entier : un petit garçon aux cheveux roux tenant un jouet éléphant rose, regardant directement la caméra avec un sourire édenté.

Son nom est Kfir Bibas et il est le plus jeune des 253 otages pris à Gaza par le Hamas et d’autres groupes militants lors des attaques terroristes contre Israël le 7 octobre.

Jeudi, Kfir aura un an – s’il est encore en vie.

Le petit garçon a été kidnappé dans le kibboutz Nir Oz, dans le sud d’Israël, aux côtés de ses parents Yarden et Shiri, et de son frère Ariel, âgé de quatre ans.

Sa famille a organisé jeudi un événement à Tel Aviv pour commémorer ce qu’elle a appelé « l’anniversaire le plus triste du monde ».

Une foule nombreuse a rempli la place du centre de Tel Aviv, connue sous le nom de « Place des otages ». Beaucoup tenaient des ballons orange, un clin d’œil aux cheveux roux de Kfir. Un grand écran affichant le nombre de jours pendant lesquels les otages ont été détenus à Gaza se trouvait à proximité – 103.

Mardi, un petit groupe d’amis et de parents de la famille Bibas a organisé un événement à Nir Oz, commémorant l’anniversaire de Kfir avec un grand déploiement de ballons et un gâteau présentant la célèbre photo de Kfir avec l’éléphant rose.

La même image a été présentée aux côtés du président israélien Isaac Herzog lors de son discours jeudi au Forum économique mondial de Davos.

« Kfir Bibas n’est pas l’ennemi du Hamas. Le Hamas n’a pas de règles », a déclaré mercredi à CNN Jimmy Miller, cousin de la famille Bibas.

« Vous savez, toutes les règles, même celles du Coran, car dans le Coran, vous ne pouvez pas faire de mal aux enfants… donc le Hamas enfreint toutes les règles de l’Islam », a-t-il ajouté.

On ne sait pas si Kfir et sa famille sont toujours en vie. Les deux garçons et leur mère étaient pas libéré de Gaza lors de la trêve temporaire de fin novembre, malgré le fait que l’accord conclu entre Israël et le Hamas prévoyait la libération de toutes les femmes et de tous les enfants.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) avaient déclaré à l’époque qu’elles pensaient que la famille était retenue en otage par d’autres milices et non par le Hamas.

Cependant, plus tard dans la semaine, le Hamas a déclaré, sans fournir aucune preuve, que Kfir, son frère et sa mère avaient été tués dans une frappe aérienne israélienne.

L’armée israélienne avait déclaré à ce moment-là qu’elle était en train d’évaluer la réclamation. Interrogé jeudi sur la conclusion de cette enquête, un porte-parole a répondu à CNN : « Tsahal n’a aucun commentaire ».

Quelques jours après avoir affirmé que la famille était morte, le Hamas a publié une vidéo de Yarden Bibas, le père de Kfir, dans laquelle il accuse le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de la mort de sa femme et de ses deux enfants. Bibas semblait être dans une détresse extrême dans la vidéo et parlait très probablement sous la contrainte.

L’armée israélienne a qualifié la vidéo d’« acte cruel de terreur psychologique que le Hamas utilise contre les familles d’otages ».

Israël estime que 253 otages ont été emmenés à Gaza lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre. Après la libération d’otages et un sauvetage, le bureau du Premier ministre indique qu’il reste 132 otages à Gaza, dont 105 sont vivants et 27 morts.