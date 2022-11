KFC s’excuse d’avoir envoyé un message “inacceptable” pour la Nuit de cristal | Nouvelles du monde

KFC en Allemagne s’est excusé d’avoir invité les clients à “se faire plaisir” lors de la Nuit de cristal.

L’entreprise a envoyé l’alerte à son application mobile le jour anniversaire du jour de 1938 où des milliers d’entreprises, de synagogues et de maisons appartenant à des Juifs ont été vandalisées et détruites.

Le message de KFC, envoyé mercredi, disait : “C’est le jour du souvenir de la nuit de cristal ! Faites-vous plaisir avec du fromage plus tendre sur votre poulet croustillant. Maintenant chez KFCeese !”

Il a envoyé un autre message une heure plus tard avec des excuses, puis s’est officiellement excusé pour le “message imprévu, insensible et inacceptable” après que la première notification ait suscité colère et incrédulité.

La chaîne de restauration rapide a déclaré qu’elle était produite automatiquement par ses systèmes informatiques, à l’aide d’un bot qui génère des notifications basées sur les anniversaires nationaux.

Cependant, il a déclaré que son processus d’examen interne n’avait pas été suivi.

“Nous comprenons et respectons la gravité et l’histoire de cette journée, et restons attachés à l’équité, à l’inclusion et à l’appartenance pour tous”, a déclaré KFC.

En plus de la destruction de biens, jusqu’à 30 000 hommes juifs ont été arrêtés et emmenés dans des camps de concentration pendant la Nuit de cristal et au moins 91 personnes sont mortes.

Elle est connue sous le nom de Kristallnacht, qui signifie nuit de cristal, à cause du verre brisé qui jonchait les rues d’Allemagne et d’Autriche après les violences.