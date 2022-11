KFC s’excuse après la promotion de Kristallnacht en Allemagne

KFC s’est excusé cette semaine d’avoir envoyé une alerte d’application mobile demandant aux clients allemands de “se faire plaisir” pendant la nuit de cristal.

Kristallnacht, ou la nuit du verre brisé, fait référence aux pogroms contre le peuple juif en Allemagne et en Autriche perpétrés par les nazis en novembre 1938. Certains le considèrent le début de l’Holocauste.

Mercredi, le Marques Miam chaîne a envoyé une notification qui aurait dit “C’est le jour du souvenir de la nuit de cristal ! Faites-vous plaisir avec du fromage plus tendre sur votre poulet croustillant. Maintenant chez KFCheese !”

KFC a déclaré que la notification contenait “un message manifestement imprévu, insensible et inacceptable”.

“Nous comprenons et respectons la gravité et l’histoire de cette journée, et restons attachés à l’équité, à l’inclusion et à l’appartenance pour tous”, a déclaré KFC dans un communiqué.

La chaîne de poulet frit a déclaré qu’elle utilisait un bot lié aux célébrations nationales pour créer des notifications pour son application mobile. KFC a déclaré que le processus d’examen interne de la chaîne n’avait pas été correctement suivi, ce qui a entraîné l’envoi de l’alerte aux clients. Il a ajouté qu’il avait suspendu les communications de l’application pour s’assurer que l’erreur ne se reproduise plus.

Les récents commentaires antisémites du rappeur Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, et du joueur de la NBA Kyrie Irving ont ajouté aux inquiétudes concernant la montée de la haine à l’encontre des communautés juives. En réponse aux commentaires de Ye, Adidas a rompu les liens avec le rappeur et Gap a retiré les articles Yeezy de ses magasins. Le co-fondateur de Nike, Phil Knight, a déclaré à CNBC que la relation de l’entreprise avec Irving était probablement terminée.