KFC et Lifetime ont annoncé lundi un partenariat pour un mini-film de vacances.

« A Recipe for Seduction » sera un court métrage de 15 minutes mettant en vedette Mario Lopez dans le rôle du colonel Harland Sanders, le fondateur de la chaîne de restaurants dont le nom et la ressemblance sont encore utilisés comme symboles de la chaîne.

Le mini-film « est plein de mystère, de suspense, de tromperie, de jeu de » volaille « et au cœur de tout cela … l’amour et le poulet frit », selon un communiqué de presse.

Le communiqué décrit le film comme une « histoire d’amour torride de vacances » impliquant une jeune héritière dont la mère a sélectionné un prétendant pour elle. « Mais quand un beau jeune chef avec une recette secrète de poulet frit et un rêve arrive, il déclenche une série d’événements qui démêlent les plans sournois de la mère », indique le communiqué.

Lopez rejoint une longue lignée d’acteurs qui ont dépeint le colonel, dont Rob Lowe et Reba McEntire.

Le film fera partie de la liste de films « It’s A Wonderful Lifetime » de Lifetime, qui est un favori éternel des fans pour le contenu des vacances.

« Une recette pour la séduction » sera diffusée sur Lifetime le dimanche 13 décembre à midi. Elle sera disponible en streaming sur le site Web de Lifetime ainsi que sur les applications Lifetime et les plateformes de vidéo à la demande.

KFC et Uber Eats proposent une promotion spéciale en conjonction avec le film – six offres gratuites supplémentaires croustillantes avec un achat de 20 $ ou plus – qui sera disponible du 13 au 19 décembre via l’application mobile de livraison de nourriture.