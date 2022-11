KFC envoie une alerte à l’application exhortant les clients à commémorer l’indignation historique des nazis contre les Juifs

KFC s’est excusé pour une alerte d’application exhortant les clients en Allemagne à commémorer un outrage historique des nazis contre les Juifs.

Il a déclaré que les fans devraient “se faire plaisir” à l’occasion de l’anniversaire de la Kristallnacht de 1938, qui a vu des attaques de foule coordonnées à travers le pays.

Kristallnacht, 1938, était une série d’attaques de foule coordonnées par les nazis contre des Juifs vivant en Allemagne Crédit : Getty

Elle était connue sous le nom de Nuit de verre brisé en raison des éclats de verre qui jonchaient les rues après la destruction de synagogues, d’entreprises et de maisons appartenant à des Juifs.

Le message disait : « Commémoration de Kristallnacht – Offrez-vous plus de fromage à pâte molle et de poulet croustillant. Maintenant chez KFCheese !

Des sources ont déclaré qu’un bot vérifiant les dates notables pourrait être à blâmer.

Environ une heure plus tard, KFC a envoyé des excuses rampantes en insistant : « Nous comprenons et respectons la gravité et l’histoire de cette journée.

“Nous sommes vraiment désolés et nous allons vérifier nos processus internes immédiatement.”

Le chercheur de Human Rights Watch, Kartik Raj, a qualifié la bévue de « vraiment et totalement vile ».

La date – le 9 novembre – est maintenant largement considérée comme le début de la campagne d’Hitler pour anéantir les Juifs.

Au cours des semaines suivantes, des décrets antisémites ont été adoptés, des familles ont été dépouillées de leurs biens et environ 30 000 hommes juifs ont été placés dans des camps de concentration.