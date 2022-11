KFC désolé pour la promo commémorant les attaques nazies contre les Juifs

La chaîne de restauration rapide s’est excusée pour sa notification push “insensible” pour l’anniversaire de Kristallnacht

La branche allemande de la chaîne de restauration rapide américaine KFC a présenté ses excuses pour avoir exhorté les clients à commémorer la Kristallnacht – le pogrom nazi de 1938 contre les Juifs – avec plus de fromage sur leur poulet croustillant.

“Hier [November 9], une notification push automatisée contenant un message insensible et inacceptable a été envoyée aux utilisateurs de l’application KFC en Allemagne. Nous nous excusons pour cela », a déclaré la société dans un communiqué jeudi.

Selon KFC, les notifications push sont générées “semi-automatiquement” sur la base de calendriers répertoriant les jours fériés et les jours de commémoration.

“Dans ce cas particulier, notre processus d’examen interne n’a pas été correctement suivi”, KFC a expliqué. “Nous comprenons et respectons la gravité et l’histoire de cette journée et nous restons attachés à l’égalité, à l’inclusion et à l’appartenance pour tous.”

Le texte de la notification push, qui a été envoyée à l’occasion du 84e anniversaire de Kristallnacht, également connue en Allemagne sous le nom de “Reichspogromnacht”, se lit comme suit : « Souvenir de la Reichspogromnacht. Régalez-vous avec du fromage plus tendre sur votre poulet croustillant. Maintenant chez KFCheese !

Dans une autre alerte push envoyée peu de temps après, KFC l’a déclaré “fait une erreur,” mais des captures d’écran de la promotion précédente étaient déjà apparues sur les réseaux sociaux, suscitant l’indignation.

« Wow, juste wow ! Je suis complètement sans voix et repoussé », Arsen Ostrovsky, le chef du groupe juridique pro-israélien International Legal Forum, a tweeté.

Waouh, juste waouh ! Je suis complètement sans voix et dégoûté ! @kfc L’Allemagne lance une campagne promotionnelle invitant les clients à se faire plaisir #Nuit de cristal … avec du « poulet croustillant au fromage fondant ». Vous ne pouvez pas inventer ça ! pic.twitter.com/dvKTUvo3wv – Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) 9 novembre 2022

“Honte à toi,” Dalia Grinfeld, directrice adjointe des affaires européennes de la Ligue anti-diffamation, a écrit ci-dessus une capture d’écran de l’alerte KFC.

Kristallnacht, ou “la nuit du verre brisé”, a vu des milliers de maisons, d’entreprises et de synagogues juives à travers l’Allemagne ciblées et détruites, faisant plus de 90 morts. Il est considéré par de nombreux historiens comme un prélude à l’Holocauste.