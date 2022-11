KFC Allemagne s’excuse pour la promotion de Kristallnacht

KFC Allemagne s’est excusé pour un message “inacceptable” envoyé mercredi aux clients, qui semblait lier une promotion des ventes à la commémoration annuelle de Kristallnacht.

Les utilisateurs de l’application KFC dans le pays ont reçu un message les encourageant à marquer la journée avec du poulet croustillant et du fromage de KFC, selon les utilisateurs de Twitter qui a partagé des captures d’écran du message en allemand. Le message initial a apparemment été suivi d’un autre, disant que le premier était une erreur.

Kristallnacht, souvent traduit par “Nuit de verre brisé”, fait référence à une série de raids violents du régime nazi contre des entreprises, des maisons et des synagogues juives en 1938.

“Plus tôt dans la journée, une notification push automatisée a été accidentellement [SIC] émis aux utilisateurs de l’application KFC en Allemagne qui contenait un message manifestement imprévu, insensible et inacceptable “, a déclaré KFC Allemagne dans un communiqué envoyé par e-mail à CNN Business. “Nous comprenons et respectons la gravité et l’histoire de cette journée, et restons attachés à l’équité, l’inclusion et appartenant à tous.”

“Nous nous excusons sincèrement”, poursuit le communiqué.

KFC Allemagne n’a pas confirmé la langue utilisée dans l’alerte.

La société a expliqué qu’elle s’appuie sur un “processus de création de contenu semi-automatisé lié à des calendriers qui incluent des célébrations nationales”, ajoutant que “dans ce cas, notre processus d’examen interne n’a pas été correctement suivi, ce qui a entraîné le partage d’une notification non approuvée. “

KFC Allemagne a déclaré hier qu’il avait suspendu les communications de l’application pendant qu’il révisait son processus pour s’assurer que quelque chose comme cela ne se reproduise plus.

Dans ce cas, l’entreprise a pu blâmer un système automatisé pour l’erreur. Mais les marques se trompent souvent dans leurs messages concernant les vacances ou les jours commémoratifs, en particulier ceux qui commémorent une occasion douloureuse.

Le 19 juin, qui marque la fin de l’esclavage aux États-Unis, est devenu un jour férié fédéral l’année dernière.

Les marques se sont précipitées pour créer des messages et des produits pour les vacances cette année, et beaucoup ont raté la cible. Certains se sont appuyés sur des tropes racistes pour marquer l’occasion et d’autres l’ont traité comme une célébration désinvolte, laissant les gens déçus et offensés.

Le message de KFC a provoqué une indignation similaire chez certains clients allemands et a été largement critiqué sur les réseaux sociaux.