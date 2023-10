Kfar Aza, un village israélien près de la frontière avec Gaza, est en ruine, rempli de corps d’habitants et de militants

KFAR AZA, Israël (AP) — Sur la route qui mène à ce village rural, les corps de militants gisent éparpillés entre les carcasses de voitures incendiées. Les murs et les portes de ce qui était autrefois des maisons en stuc bien entretenues sont grands ouverts. Alors que les sacs contenant les corps des habitants tués attendent d’être identifiés, l’odeur de la mort flotte dans l’air chaud de l’après-midi.

C’est la scène à laquelle est confrontée l’armée israélienne alors qu’elle lutte pour repousser une attaque de grande envergure lancée par le Hamas depuis la bande de Gaza, dans des combats qui ont fait des centaines de morts dans ce pays ébranlé et dans l’enclave palestinienne voisine sous les intenses bombardements israéliens.

« Vous voyez les bébés, les mères, les pères dans leurs chambres et comment les terroristes ont tué », a déclaré mardi le major-général Itai Veruv, un vétéran de l’armée israélienne de 39 ans qui a dirigé les forces qui ont repris le village aux militants. il se tenait au milieu des décombres. « Ce n’est pas un champ de bataille. C’est un massacre.

KFAR AZA, ISRAËL – 10 OCTOBRE : une maison est en ruines après une attaque menée par des militants du Hamas dans ce kibboutz quelques jours plus tôt, près de la frontière avec Gaza, le 10 octobre 2023 à Kfar Aza, en Israël. Israël a bouclé Gaza et mené des frappes aériennes sur le territoire palestinien après qu’une attaque du Hamas ait tué des centaines de personnes et pris plus de 100 otages. Le 7 octobre, le groupe militant palestinien Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël depuis Gaza, par voie terrestre, maritime et aérienne, tuant plus de 700 personnes et en blessant plus de 2 000. Des soldats et des civils israéliens ont également été pris en otage par le Hamas et transférés à Gaza. . L’attaque a provoqué une déclaration de guerre de la part du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et des frappes de représailles continues d’Israël sur Gaza, tuant des centaines de personnes. (Photo d’Alexi J. Rosenfeld/Getty Images) Alexi J.Rosenfeld via Getty Images

L’armée israélienne a dirigé un groupe de journalistes, dont un journaliste d’Associated Press, pour une visite du village mardi, un jour après l’avoir repris à ce qu’ils ont dit être un groupe d’environ 70 combattants du Hamas.

Kfar Aza, entourée de fermes et à quelques minutes seulement d’une route de campagne de la barrière fortement fortifiée érigée par Israël autour de Gaza, est l’une des plus de 20 villes et villages attaqués par les combattants palestiniens tôt samedi. Avant l’attaque, le kibboutz, dont le nom signifie « village de Gaza » en anglais, était un endroit modestement prospère avec une école, une synagogue et une population de plus de 700 habitants.

Parcourir ce qui reste fournit une preuve effrayante de sa destruction.

Aux abords de la ville, la porte qui protégeait autrefois les habitants a été dynamitée. À l’intérieur de la colonie, les portes de nombreuses maisons ont été arrachées de leurs gonds par des militants utilisant des grenades propulsées par fusée. Dans toute la ville, les murs et les voitures incendiées sont criblés de balles, traçant un chemin de violence qui se poursuit à l’intérieur des chambres aux matelas éclaboussés de sang, des pièces sûres qui n’ont pas pu résister à l’attaque, et même des salles de bains.

À l’intérieur d’une maison partiellement détruite, une citation encadrée d’une chanson thème de la télévision populaire faisait allusion à ce que Kfar Aza signifiait pour ses habitants : « Je serai là pour vous, parce que vous êtes là pour moi aussi », pouvait-on lire. « Dans cette maison, nous sommes amis. »

À l’extérieur, des grenades à main non explosées étaient éparpillées sur le sol. A quelques minutes de là, un drapeau du Hamas gisait froissé dans la terre près d’un parapente, utilisé par les militants pour attaquer par voie aérienne.

Au moment où les journalistes ont été escortés dans la ville mardi, les sauveteurs avaient déjà retiré les corps de la plupart des villageois tués lors de l’attaque. Mais les journalistes ont vu les équipes transporter plusieurs autres sacs contenant les corps jusqu’à un camion, puis vers un parking devant la synagogue de Kfar Aza, où les travailleurs ont attaché des étiquettes nominatives.

Un journaliste de l’AP a vu les corps d’une vingtaine de militants, dont beaucoup étaient très gonflés et défigurés. Des centaines de soldats israéliens, portant des casques et des gilets pare-balles, ont patrouillé la ville mardi, alors que les bruits des explosions et des coups de feu résonnaient au loin.

Veruv, retraité de l’armée depuis huit ans avant d’être rappelé samedi, a déclaré que la scène ne ressemblait à rien de ce qu’il avait jamais vu, même dans un pays où les affrontements violents avec le Hamas et d’autres groupes militants sont fréquents. Un porte-parole militaire, le major Doron Spielman, a partagé cet avis, comparant le bilan de Kfar Aza et des villages voisins qu’il a visités aux scènes dont il a été témoin en tant que New-Yorkais après les attentats terroristes du 11 septembre 2001.

« Je me souviens d’avoir vécu le 11 septembre et de m’être réveillé le lendemain, la semaine suivante, et tout avait changé », a-t-il déclaré. « C’est encore la même chose. Mais pire parce que nous sommes un si petit pays.