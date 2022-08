KF Aerospace ouvre le rêve de la serviette à cocktail, Centre d’excellence

Le Centre d’excellence KF Aerospace à l’aéroport international de Kelowna a officiellement ouvert ses portes le 30 août avec une cérémonie d’inauguration et des discours (Brittany Webster – Capital News)

Le KF Aerospace Center for Excellence est officiellement ouvert.

Les médias ont été invités à une cérémonie d’inauguration de l’espace d’apprentissage de l’aviation.

L’événement a commencé par des discours de la directrice générale de KF Aerospace Paula Quinn et du fondateur Barry Lapointe, du directeur de l’aéroport de Kelowna Sam Samaddar et du maire de Kelowna Colin Basran.

Les quatre conférenciers ont ensuite coupé le ruban rouge et ont invité les participants à visiter le centre.

Le Centre d’excellence ouvre au public le mercredi 31 août de 10 h à 17 h

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

