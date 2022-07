KF-21 Boramae : la Corée du Sud rejoint le club des chasseurs à réaction supersoniques

Le prototype d’avion a effectué un vol aller-retour de 33 minutes depuis une base de l’armée de l’air dans la ville méridionale de Sacheon, a déclaré l’Administration du programme d’acquisition de la défense (DAPA) de Corée du Sud.

Le pilote, le major Ahn Jun-hyun, a admis avoir été nerveux au préalable, mais a déclaré qu’après le décollage “tout s’est bien passé, j’ai donc effectué tout l’itinéraire de vol comme prévu”.

L’avion est le premier d’une flotte de six prototypes KF-21 fabriqués par Korea Aerospace Industries qui effectueront plus de 2 000 vols d’essai d’ici 2026, date à laquelle la production et le déploiement en série commenceront, a indiqué la DAPA.

Au total, 120 jets devraient être livrés à l’armée de l’air sud-coréenne d’ici 2030.

Une fois opérationnel, le KF-21 devrait être armé d’une gamme de missiles air-air et air-sol – et peut-être même de missiles de croisière à lancement aérien. Les chasseurs bimoteurs seront disponibles en versions monoplace et biplace.

Mardi, le jet était équipé de quatre maquettes de missiles air-air Meteor et d’un système de recherche et de suivi infrarouge, et a atteint des vitesses d’environ 400 kilomètres par heure (250 mph).

Le président sud-coréen Yoon Seok Yeol a déclaré que le vol d’essai était “une réalisation splendide dans l’indépendance de la défense nationale”.

Le KF-21 est un projet conjoint entre la Corée du Sud et l’Indonésie dont Séoul détient 80% des parts.

Alors que seulement 65% des pièces du KF-21 sont d’origine sud-coréenne, son vol inaugural marque toujours une réalisation importante pour un pays qui n’a pas une longue histoire de production d’avions.

Les seuls autres pays à avoir développé et piloté un chasseur à réaction supersonique avancé sont les États-Unis, la Russie, la Chine, le Japon, la France, la Suède et un consortium européen composé du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de l’Italie et de l’Espagne.

Parmi ceux-ci, seuls les États-Unis et la Chine ont déployé des avions de combat de cinquième génération de fabrication nationale – des avions dotés de technologies furtives, de capacités de brouillage radar et d’avionique qui intègrent des données embarquées et à distance pour donner aux pilotes une image en temps réel de leur opération, selon le Joint Air Power Competence Center de l’OTAN.

Alors que la DAPA appelle le KF-21 un avion de chasse de 4,5 génération parce qu’il manque de fonctionnalités telles qu’une baie d’armes interne qui le rendrait plus furtif, les analystes disent qu’il pourrait être capable de voler plus haut et plus vite que le plus récent cinquième de fabrication américaine. chasseur de génération, le F-35.

“Le KF-21 est le premier avion de chasse fabriqué avec une technologie nationale, et cela indique que la Corée du Sud est désormais capable de construire elle-même des avions de combat. Ce sera également un tremplin pour développer de meilleurs avions de chasse et exploiter des armes développées localement, », a déclaré la DAPA l’année dernière.

Peter Layton, membre du Griffith Asia Institute en Australie, a qualifié mercredi le vol du KF-21 de jalon “impressionnant”.

“Le programme a considérablement amélioré les capacités aérospatiales sud-coréennes, en particulier dans la conception, la fabrication, les composants de la cellule et les systèmes avioniques”, a déclaré Layton, un ancien officier de la Royal Australian Air Force.

Le KF-21 devrait remplacer les chasseurs sud-coréens F-4 et F-5, des avions de troisième génération de conception américaine introduits dans les années 1960.

À mesure que les cycles de production augmenteront, il pourrait également remplacer les F-16 et F-15K de quatrième génération de Corée du Sud, a écrit Abraham Ait, rédacteur en chef de Military Watch Magazine, dans The Diplomat en 2020.

La Corée du Sud exploite également des chasseurs furtifs F-35.

Layton a déclaré qu’une fois opérationnel, le KF-21 améliorerait les capacités défensives et offensives de la Corée du Sud dans les airs.

“Compte tenu de l’état lamentable des chasseurs vieillissants de l’armée de l’air nord-coréenne, le KF-21 les surpasse considérablement”, a-t-il déclaré.

Layton a déclaré que les F-35 sud-coréens avaient des capacités furtives supérieures au KF-21 et qu’ils étaient mieux à même de pénétrer les radars ennemis.

“L’armée de l’air (sud-coréenne) disposera alors d’un mélange de F-35 pour les opérations de frappe et de KF-21 pour les opérations de défense aérienne. Ce concept fait bon usage du F-35, qui est optimisé pour attaquer des cibles au sol alors que le KF -21 a été optimisé pour les missions air-air”, a-t-il déclaré.

Le KF-21 a un potentiel d’exportation important car il devrait être moins cher que les F-35 que les États-Unis vendent aux armées étrangères.

La Thaïlande, les Philippines et peut-être même l’Irak “pourraient être les principaux clients du chasseur”, a écrit Ait, ajoutant que chacun de ces pays exploite le même type d’avion que le KF-21 a été conçu pour remplacer. Ces pays ont également été clients du chasseur d’attaque léger FA-50 développé localement par la Corée du Sud.

Le président Yoon a déclaré après le test de mardi qu'”un tournant a été créé pour l’expansion des exportations de notre industrie de défense”.