Keytruda prolonge la survie des femmes atteintes d’un cancer du sein agressif

Par Amy Norton

Journaliste de la journée de la santé

“Nous savions que nous pouvions contrôler la maladie [with Keytruda]mais cela ne signifie pas nécessairement que les patients vivent plus longtemps », a déclaré le Dr Naoto Ueno, spécialiste du cancer du sein au MD Anderson Cancer Center à Houston.

Cela signifie que la moitié des femmes de Keytruda ont vécu plus de 23 mois, tandis que la moitié est décédée plus tôt.

Plus précisément, Keytruda a amélioré la survie globale des femmes dont les tumeurs présentaient des taux élevés d’une protéine appelée PD-L1. Pour eux, le médicament a ajouté sept mois à leur survie médiane, par rapport à la chimiothérapie standard seule : 23 mois contre 16 mois.

“Cette étude prouve que vous pouvez également prolonger la survie globale”, a déclaré Ueno, qui n’a pas participé à la recherche.

Les cancers triples négatifs représentent environ 10 à 15 % de tous les cancers du sein, selon l’American Cancer Society. On les appelle ainsi parce que la croissance du cancer n’est pas alimentée par les œstrogènes, la progestérone ou une protéine appelée HER-2.

Malheureusement, cela signifie que les femmes atteintes de la maladie ont moins d’options de traitement, car les thérapies hormonales couramment utilisées et les médicaments HER-2 «ciblés» ne fonctionnent pas pour elles.

Au lieu de cela, les piliers traditionnels du traitement ont été la chirurgie et la chimiothérapie.

Cela a cependant changé ces dernières années. En 2020, la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé Keytruda pour le traitement des femmes atteintes d’un cancer triple négatif avancé – des cas où le cancer s’était propagé au-delà du sein, y compris des sites distants dans le corps.

Un an plus tard, le médicament a été approuvé pour le cancer triple négatif à un stade précoce qui présente un risque élevé de récidive. Dans ces cas, Keytruda est administré avant et après la chirurgie.