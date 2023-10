Keystone CTC et Tech Center présentent un nouveau programme de maintenance industrielle | Actualités, Sports, Emplois

MILL HALL — Le Keystone Central Career and Technology Center (KC CTC) a récemment annoncé la création d’un pré-apprentissage de technicien de maintenance industrielle (IMT) au sein de la classe de carrière et de technologie en mécanique agricole.

« Le district a reconnu le besoin de techniciens de maintenance industrielle au sein de nos partenaires commerciaux et industriels locaux », indique un communiqué du KCSD. « Le programme de pré-apprentissage IMT a été développé pour répondre aux besoins des entreprises manufacturières en matière de mise à niveau des compétences des travailleurs de première ligne de la production. Dans l’économie manufacturière moderne et avancée, la plupart des travailleurs de la production, y compris ceux qui sont en première ligne, ont besoin de plus que les compétences de base requises au cours des décennies précédentes. Pour répondre aux exigences de qualité et de sécurité d’une main-d’œuvre où les employés expérimentés vieillissent et où il est difficile de trouver de nouveaux talents, les employeurs doivent attirer et former les travailleurs qualifiés qui permettront de développer ce secteur critique de l’économie américaine.

Keystone Central Career and Technology Centre s’est associé à Precision Metal Forming (PMF) Industries pour envoyer les étudiants du pré-apprentissage à leur programme d’apprentissage enregistré.

« PMF Industries Inc. est ravie que l’ATO (Apprenticeship Training Office) ait approuvé le programme de pré-apprentissage IMT (Industrial Manufacturing Technician) de Keystone Central. Comme de nombreuses entreprises, PMF est confrontée à d’énormes problèmes de recrutement de personnes qualifiées alors que nous sommes confrontés à des départs à la retraite. PMF comprend que le développement d’un parcours depuis la formation dans les lycées et les centres de technologie de carrière (pré-apprentissage) vers des emplois industriels qualifiés via un apprentissage approuvé et accrédité par l’État est notre clé pour l’avenir », déclare Sam Shea, responsable des ressources humaines chez PMF. « Il s’agit d’une énorme victoire pour toutes les personnes impliquées, comme les entreprises de la région à la recherche de talents pouvant être formés ; des installations de formation technique dans les lycées locaux ; et pour les étudiants/apprentis qui gagnent un revenu tout en apprenant le métier et en obtenant une certification reconnue par l’industrie et l’État, sans frais pour l’étudiant/apprenti. Nous sommes très reconnaissants envers notre partenaire en éducation, Keystone Central, pour avoir ouvert la voie. GAGNEZ, GAGNEZ ! »

Kurt Lynch, directeur du KC CTC, est très fier d’offrir une autre voie de réussite aux étudiants.

Il recherche d’autres partenaires commerciaux pour rejoindre le projet d’apprentissage IMT à Keystone Central.

Keystone Central CTC propose également un programme de pré-apprentissage en programmation CNC et un apprentissage enregistré en programmation CNC.







