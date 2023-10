Keysight Technologies (NYSE :KEYS) est-il un investissement risqué ?

Le légendaire gestionnaire de fonds Li Lu (que Charlie Munger a soutenu) a déclaré un jour : « Le plus grand risque d’investissement n’est pas la volatilité des prix, mais la question de savoir si vous subirez une perte permanente de capital. » Lorsque nous réfléchissons au niveau de risque d’une entreprise, nous aimons toujours nous pencher sur son recours à l’endettement, car le surendettement peut conduire à la ruine. Surtout, Keysight Technologies, Inc. (NYSE : KEYS) est endetté. Mais les actionnaires doivent-ils s’inquiéter de son recours à l’endettement ?

Quel risque la dette comporte-t-elle ?

Les dettes et autres passifs deviennent risqués pour une entreprise lorsqu’elle ne peut pas facilement remplir ces obligations, soit avec des flux de trésorerie disponibles, soit en levant des capitaux à un prix attractif. Si les choses tournent vraiment mal, les prêteurs peuvent prendre le contrôle de l’entreprise. Bien que ce ne soit pas très courant, nous voyons souvent des sociétés endettées diluer de façon permanente leurs actionnaires parce que les prêteurs les obligent à lever des capitaux à un prix difficile. Cela dit, la situation la plus courante est celle où une entreprise gère raisonnablement bien sa dette – et à son propre avantage. Lorsque nous examinons les niveaux d’endettement, nous considérons d’abord ensemble les niveaux de trésorerie et d’endettement.

Quelle est la dette nette de Keysight Technologies ?

Le graphique ci-dessous, sur lequel vous pouvez cliquer pour plus de détails, montre que Keysight Technologies avait une dette de 1,79 milliard de dollars américains en juillet 2023 ; à peu près le même que l’année précédente. Mais d’un autre côté, elle dispose également de 2,57 milliards de dollars de liquidités, ce qui lui confère une trésorerie nette de 778,0 millions de dollars.

Dans quelle mesure le bilan de Keysight Technologies est-il sain ?

Nous pouvons voir dans le bilan le plus récent que Keysight Technologies avait des dettes de 1,34 milliard de dollars US arrivant à échéance dans un délai d’un an, et des dettes de 2,59 milliards de dollars US à échéance au-delà. En contrepartie, elle disposait de 2,57 milliards de dollars de liquidités et de 893,0 millions de dollars de créances exigibles dans les 12 mois. Elle a donc un passif totalisant 464,0 millions de dollars de plus que sa trésorerie et ses créances à court terme réunies.

Étant donné que les actions Keysight Technologies cotées en bourse valent un total très impressionnant de 22,9 milliards de dollars, il semble peu probable que ce niveau de passif constitue une menace majeure. Nous pensons toutefois qu’il vaut la peine de surveiller la solidité de son bilan, car celle-ci peut évoluer au fil du temps. Bien qu’elle ait des passifs dignes de mention, Keysight Technologies dispose également de plus de liquidités que de dettes, nous sommes donc assez convaincus qu’elle peut gérer sa dette en toute sécurité.

La bonne nouvelle est que Keysight Technologies a augmenté son EBIT de 6,3% sur douze mois, ce qui devrait apaiser les inquiétudes concernant le remboursement de la dette. Il ne fait aucun doute que c’est dans le bilan que nous apprenons le plus sur la dette. Mais ce sont avant tout les bénéfices futurs qui détermineront la capacité de Keysight Technologies à maintenir un bilan sain à l’avenir. Donc, si vous voulez voir ce que pensent les professionnels, vous pourriez trouver intéressant ce rapport gratuit sur les prévisions de bénéfices des analystes.

Enfin, même si le fisc adore les bénéfices comptables, les prêteurs n’acceptent que de l’argent liquide et sonnant et trébuchant. Bien que Keysight Technologies ait des liquidités nettes dans son bilan, il vaut toujours la peine d’examiner sa capacité à convertir le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) en flux de trésorerie disponibles, pour nous aider à comprendre à quelle vitesse il construit (ou érode) ces liquidités. équilibre. Au cours des trois dernières années, Keysight Technologies a généré un flux de trésorerie disponible s’élevant à un très solide 86 % de son EBIT, soit plus que prévu. Cela le place dans une position très solide pour rembourser sa dette.

Résumé

S’il est toujours judicieux d’examiner le passif total d’une entreprise, il est très rassurant de savoir que Keysight Technologies dispose de 778 millions de dollars de trésorerie nette. La cerise sur le gâteau, c’est que 86 % de cet EBIT a été converti en flux de trésorerie disponible, générant 1,2 milliard de dollars américains. Nous ne pensons donc pas que le recours à la dette par Keysight Technologies soit risqué. Nous serions très heureux de voir si les initiés de Keysight Technologies ont récupéré des actions. Si vous l’êtes aussi, cliquez dès maintenant sur ce lien pour jeter un coup d’œil (gratuit) à notre liste de transactions d’initiés déclarées.

Si, après tout cela, vous êtes plutôt intéressé par une entreprise à croissance rapide et dotée d’un bilan à toute épreuve, alors consultez sans tarder notre liste de valeurs à croissance nette de trésorerie.

