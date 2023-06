Keyshia Cole sert R&Bawwwdy à la première de « This Is My Story »

Salut Keyshia

Tous les yeux étaient tournés Keyshia Cole qui a servi R&Bawwwdy lors de la première mondiale du prochain biopic Lifetime C’est mon histoire où elle joue le rôle d’elle-même dans le film sur son ascension fulgurante vers la célébrité musicale.

La chanteuse « Let It Go » était tout sourire en faisant tourner les têtes sur le tapis dans une robe qui caressait les courbes qui rappelait à tout le monde qu’elle est toujours très BIEN.

Première le samedi 24 juin à 20h/19h dans le cadre de la célébration à vie du mois de la musique noire, Keyshia Cole : C’est mon L’histoire met également en vedette Debbi Morgan, Aspen-Kennedy, Joseph C. Phillips, Tonia Jackson, Cindi Daviset Niveau Brittney avec direction par D’Angela Surveillant (Sœurs de ligne) et Manu Boyer (Fille au sous-sol).

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Keyshia Cole : C’est mon histoire rejoint la liste impressionnante de biopics musicaux à succès de Lifetime, notamment Robin Roberts présente : Mahalia, Patsy & Lorette, Les sœurs Clark : premières dames du gospel, Toni Braxton – Un-Break My Heart, Whitneyet La vie n’est pas un conte de fées : l’histoire de Fantasia Barrino.

Née à Oakland, en Californie, Keyshia Cole a été élevée dans une famille monoparentale par sa mère adorée Frankie (Morgan) avant d’être placée en famille d’accueil en raison de la lutte de Frankie contre la toxicomanie.

Keyshia a ensuite été adoptée par ses parents adoptifs Leon (Joseph C. Phillips) et Yvonne Coles (Tonia Jackson) qui l’ont élevée jusqu’à ce qu’elle se rende à Los Angeles pour poursuivre son rêve de devenir chanteuse.

Son saut dans la musique l’a mise en désaccord avec Leon et Yvonne qui l’ont mise à la porte quand elle n’a pas suivi leurs règles. Laissée à elle-même, Keyshia est finalement retournée à Los Angeles où elle a été signée chez A&M Records par un directeur/producteur de musique nominé aux Grammy. Foire de Ron à l’âge de 21 ans.

Peu de temps après, Keyshia a pris d’assaut le R&B avec une brutalité relatable alimentée par le traumatisme de ne pas savoir qui était son père biologique et une relation tumultueuse avec Frankie et ses sœurs Neffe (Cindi Davis) et Elite (Brittney Level).

Malgré le succès de sa musique et de ses émissions de télévision à succès, Keyshia a eu du mal à garder Frankie en cure de désintoxication et l’a tragiquement perdue à cause d’une surdose accidentelle d’opioïdes en 2021.

Keyshia Cole : C’est mon histoire (dédié en l’honneur et à la mémoire de Frankie) est une histoire de tragédie, de traumatisme de l’enfance, de complexité de l’amour et de surmonter les obstacles pour devenir la meilleure version de soi-même.