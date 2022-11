Keyshia Cole et son emblématique Gap sont de retour !

Keyshia Cole et son gap iconique sont de retour !

Keyshia Cole a surpris les fans mardi soir lorsqu’elle est allée en direct sur Instagram et les téléspectateurs ont remarqué un écart lorsqu’elle a souri. Alors pourquoi KC a-t-il ramené l’écart ? Selon La salle de l’ombrec’est parce qu’elle se joue elle-même après l’âge de 25 ans dans son prochain biopic dont le tournage commence le mois prochain.

“Je me mets dans le personnage… nous commençons le tournage à Oakland le 1er du mois prochain [December] et je jouerai moi-même après l’âge de 25 ans.

Voir Keyshia avec son écart est très nostalgique pour beaucoup de fans et les ramène à 2005 lorsque KC est entré en scène pour la première fois avec son single “I Should’ve Cheated”.

KC a décidé de changer son sourire quelques années plus tard parce qu’elle “voulait juste perfectionner ce qu’elle n’aimait pas à ce sujet [referring to her gap].” Elle a déclaré qu’elle sentait que ses dents étaient “vraiment petites” et qu’elle était “une femme adulte”.

https://www.instagram.com/p/Cj1rzSerjjL/?utm_source=ig_web_copy_link

Cependant, combler son écart n’était pas une procédure bon marché! Elle a partagé avec les fans que c’était plus de 8 000 $ et qu’elle le gardera cette fois.

“J’envisageais déjà de l’obtenir avant la sortie du film, mais maintenant que nous tournons, j’ai décidé de faire ce saut.”

Les fans adorent le retour de l’écart et ont pesé sur Twitter avec leurs pensées et leur enthousiasme. Jetez un œil à certaines des réactions ci-dessous.

Êtes-vous ravi de vous connecter au prochain biopic de Keyshia? Pensez-vous qu’elle nous donnera encore plus de musique à succès ? Faites-nous savoir vos pensées ci-dessous!