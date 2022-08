Keyshawn subit un revers tragique dans la finale de “P-Valley”, fracasse Twitter

Justice pour Keyshawn !

Nous avons tous voulu sauter à travers notre écran de télévision et combattre un personnage méchant comme Derrick, le méchant bébé papa de Keyshawn, qui a plongé les fans de “P-Valley” dans une frénésie avec sa cascade méprisable dans la finale de la saison skressful.

Dans une séquence d’événements bouleversants, Keyshawn (qui prévoyait de quitter Chucalissa avec ses enfants) est rencontrée par Derrick, la police et un officier infernal du CPS appelé chez elle, soupçonné de maltraitance d’enfants. qu’elle est accusée d’avoir commis.

Encore plus écoeurant, la belle-mère de Keyshawn n’appelle pas Derrick pour aller chercher les enfants (sachant tout ce qu’elle sait sur son comportement abusif) avant que leur mère ne puisse les récupérer et quitter la ville.

Naturellement furieuse, elle balance sur TOUT LE MONDE et se fait arrêter dans le dernier moment déchirant pour Keyshawn qui l’a absolument traversé cette saison.

“Nous voulons toujours voir [Keyshawn] épuisez toutes les options », a déclaré Creator / Showrunner Salle Katori dans un entretien exclusif avec EO.

Dans [episode 5], nous la voyons essayer de s’échapper impulsivement et toute personne qui a été victime de violence domestique sait que vous devez avoir un plan solide dans l’ordre. Nous avons pensé que Autumn, qui a malheureusement cette expérience d’être dans une relation abusive, serait la personne idéale qui pourrait vraiment lui expliquer ce qu’il faut pour sortir de cette terrible relation avec elle-même et ses enfants en vie. Nous savons que les gens détesteraient Autumn parce qu’elle a essayé de vendre le Pynk et qu’elle est en quelque sorte la méchante de la première moitié de la saison, mais à ce moment-là à l’épicerie, nous voyons son empathie. Cela crée un tournant pour le public en ce qui concerne l’automne, et au cours de la fin de la saison, nous voyons passer des certificats de naissance afin d’obtenir des passeports, nous voyons Keyshawn se préparer de tant de façons.

Voir son plan d’évasion complètement détruit par sa belle-mère maléfique est un moment vers lequel nous nous sommes préparés parce que c’est absolument réel. Ce moment où elle rentre à la maison et où elle voit le CPS commencer son enquête est alimentée et déclenchée par Derrick. Cela reflète la façon dont il est capable d’utiliser chaque élément de contrôle. Il se tient dans son privilège d’homme blanc dans le Mississippi, sachant que les gens du CPS vont la blâmer et que c’est une façon pour lui d’exercer un contrôle. Il est absolument le super méchant de la saison, et franchement, de la série. Nous savons que notre public va être extrêmement frustré par ce qui arrive à Keyshawn et le fait qu’elle n’obtienne pas la fin de son conte de fées.