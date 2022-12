Keyshawn Davis veut surpasser Devin Haney et Mikey Garcia dans son combat avec Juan Carlos Burgos | Nouvelles de boxe

Keyshawn Davis pense que la bonne performance lors de son prochain combat le fera passer d’une perspective à devenir un concurrent de classe mondiale.

Davis, le médaillé d’argent olympique de Norfolk, en Virginie, rencontrera Juan Carlos Burgos sur l’undercard Teofimo Lopez vs Sandor Martin au Madison Square Garden, en direct sur Événement principal de Sky Sports et Sky Sports Arena à 2h du matin le dimanche matin.

Ce ne sera que le septième combat de la carrière professionnelle de Davis.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Keyshawn Davis, qui a obtenu une victoire par arrêt contre Omar Tienda, admet qu’il a beaucoup appris en s’entraînant aux côtés de la star livre pour livre Terence Crawford



En revanche, Burgos est un vétéran endurci. Au cours de sa carrière de 44 combats, le joueur de 34 ans a disputé 10 rounds avec Devin Haney, 12 rounds avec Mikey Garcia et a combattu des adversaires de qualité à travers le monde.

Davis est cependant intrépide. “Je pense que je vais très vite. Je pense que c’est un grand pas en avant pour moi”, a-t-il déclaré. Sports du ciel.

“Il va me défier d’une manière que je n’ai jamais été défiée auparavant. Parce que professionnellement, c’est mon adversaire le plus coriace et il a beaucoup d’expérience, il a été sur le ring avec des gars comme Mikey Garcia, Devin Haney et beaucoup d’anciens champions du monde. C’est définitivement un grand pas en avant pour moi de me mettre au défi et de voir si je peux aussi l’arrêter.”

Gagner à l’intérieur de la distance prévue de huit rounds serait une déclaration.

“Tout est une question de performance. J’y vais juste et je le bats du premier au huitième tour et j’ai juste l’air spectaculaire sans arrêt, donc si vous revenez pour regarder ses autres combats, vous pourriez dire que Keyshawn l’a battu le meilleur et ce combat était plein d’action [then] c’est le genre de marque que je voudrai toujours laisser”, a expliqué Davis.

Image:

Keyshawn Davis est l’une des perspectives les plus excitantes du sport





“Si je l’arrête, ma marque sera faite. Ce gars a combattu tant de combattants de haut niveau de différents niveaux de compétence, à différents niveaux de puissance, à différentes vitesses et il n’a jamais été arrêté. C’est un dur à cuire, mais pas seulement. Il Il peut aussi se battre. Il n’est pas là-dedans en pensant qu’il va perdre, il est là-dedans en train d’essayer de gagner et d’essayer de faire des bouleversements.

“Arrêt ou pas, je vais faire une belle performance. Je pense que je vais surpasser tous les adversaires qu’il a combattus, par arrêt ou pas. Mais si je l’arrête, ça va parler de lui-même.”

Jouer à ce genre de niveau mettrait Davis dans le cadre pour se battre pour un titre mondial l’année prochaine, même à ce stade précoce de sa carrière.

“Ce combat est le passage d’un prospect à un concurrent”, a déclaré Davis. “Le poids léger est définitivement l’endroit où je veux obtenir mes titres mondiaux, peu importe qui a les ceintures. C’est exactement ce que je vise.

Il a ajouté: “C’est la première fois que je le dis publiquement. Après avoir remporté mon titre mondial à 135 livres et que j’ai défendu, je veux également défier certains gars à 140 livres.

“Parce que je suis un gros 135 livres et que je porte ma puissance et que beaucoup de gars de 135 livres vont à 140 livres, donc le paysage est toujours le même. Après avoir remporté mon titre mondial à 135 livres, vous les gars à 140 – soyez prêts. “

Live Fight Night International



dimanche 11 décembre 2h00





Cela signifie qu’il cherche, éventuellement, à combattre des adversaires d’élite comme Gervonta Davis et Devin Haney.

“Finalement, c’est proche”, a-t-il déclaré. “Ça commence à être comme au bon vieux temps, j’ai l’impression. Finalement, nous allons tous devoir nous battre.

“Les pertes ne signifieront rien. Regardez Teofimo Lopez, il est toujours en tête d’affiche au MSG. Personne ne se soucie vraiment du combat de Kambosos et de sa défaite, ils veulent juste voir Teofimo Lopez se battre. C’est vraiment de cela qu’il devrait s’agir. de grands combats, organiser de grands combats et simplement garder la boxe en vie.

“Les gars au sommet, ils me connaissent”, a-t-il poursuivi. “Ils savent ce qui les attend. C’est à moi de continuer à faire ce que je fais pour arriver à combattre ces gars-là.”

Regardez Teofimo Lopez contre Sandor Martin en direct sur Sky Sports Main Event ou Sky Sports Arena à 2 heures du matin dimanche matin