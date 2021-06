Keyshawn Davis promet de remporter l’or olympique après s’être battu contre les undercards de Saul ‘Canelo’ Alvarez | Nouvelles de boxe

Keyshawn Davis a fait un retour spectaculaire dans l’équipe de boxe olympique des États-Unis après avoir interrompu une carrière professionnelle rapide qui l’a propulsé dans des combats contre les undercards de Saul ‘Canelo’ Alvarez.

2021 a été mouvementée pour beaucoup, mais Davis a connu un tourbillon six mois avant le voyage de cet été à Tokyo.

Le joueur de 22 ans devait se rendre aux Jeux olympiques l’année dernière en tant que l’un des favoris pour la médaille d’or dans la division des poids légers, mais en raison du report des Jeux, suivi d’une brouille avec la boxe américaine, l’homme de Virginie a fait le décision difficile de passer professionnel en janvier.

Heureusement pour Davis, en raison de problèmes avec la programmation des qualifications olympiques, la décision audacieuse a été prise par les organisateurs pour permettre aux boxeurs de concourir sur la base de leurs réalisations précédentes. Cela a ouvert la porte à Davis, ainsi qu’à Duke Ragan et Troy Isley, pour revenir dans le giron olympique américain et soumissionner pour le plus grand honneur de la boxe amateur.

Image:

Le joueur de 22 ans a déjà été plongé sous les projecteurs des médias



Image:

Davis a combattu deux fois sur le même projet de loi que Saul ‘Canelo’ Alvarez



Les deux parties mettant leurs problèmes de côté, il y a maintenant cinq hommes représentant les États-Unis aux jeux, Davis étant considéré comme leur meilleur pari pour l’or.

« C’était juste censé être », a déclaré la sensation de boxe américaine Sports aériens de son camp d’entraînement olympique américain à Colorado Springs.

« Pour diverses raisons, cette opportunité m’a été retirée, maintenant je la récupère. Quelque chose me dit que lorsqu’ils changeaient les règles, ils pensaient à moi. »

Sa conviction que les organisateurs ont peut-être modifié les règles pour aider son talent extraordinaire est un bon aperçu de la mentalité de l’homme. Il est incroyablement confiant dans ses capacités et ne doute pas qu’une carrière incroyablement réussie l’attend.

Davis prévoit déjà de surpasser les exploits d’un autre boxeur natif de Virginie, le légendaire Pernell Whitaker.

« Pernell était en fait originaire de la même ville que moi, Norfolk. C’était un combattant qui a atteint la grandeur. Champion du monde des quatre poids, médaille d’or olympique », a-t-il déclaré.

« Pois de senteur [Whitaker’s nickname] était incroyable. Malheureusement, il n’était pas si bon en dehors de la boxe. Je veux accomplir tout ce qu’il a fait sur le ring, mais aussi être un excellent mentor et un modèle en dehors. »

Le voyage de Davis alors qu’il cherche à imiter la médaille d’or de Whitaker en 1984 devrait commencer le 27 juillet dans la division des poids légers, la même catégorie de poids dans laquelle « Sweet Pea » est monté en haut du podium.

L’Amérique a les meilleurs champions du monde, et je me débrouille avec eux.

L’homme surnommé « l’homme d’affaires » déborde de confiance en soi pour une bonne raison. Avec un record amateur impressionnant dont il a perdu le compte, il a également affronté trois des meilleurs talents d’Amérique – Teofimo Lopez, Devin Haney et Gervonta Davis.

« C’était juste une excellente expérience d’apprentissage, avec tous ces gars-là. Chacun était une expérience différente. Cela aide simplement avec le QI de boxe et le niveau de compétence », a-t-il ajouté.

« S’entraîner avec ces gars-là, puis revenir aux amateurs, c’est très bénéfique. L’Amérique a les meilleurs champions du monde, et je me débrouille avec eux. C’était juste un excellent moyen de développer mes compétences J’ai aussi combattu Terence Crawford et Shakur Stevenson, vous ne pouvez pas faire mieux que ça.

« Maintenant, je retourne aux amateurs, je sais que ces gars-là ne sont pas à mon niveau. Je les combats depuis que j’ai 19 ans, j’en ai 22 maintenant. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il était inquiet à l’idée d’affronter Andy Cruz, le Cubain qui l’a battu aux Championnats du monde amateur en 2019, Davis est généralement résolu.

« Il ne fait aucun doute qu’il est le meilleur boxeur avec lequel j’ai été en termes de capacités techniques. Le plus fort physiquement est un Arménien, Hovhannes Bachkov, mais je n’ai absolument aucune crainte et je sais que je gagnerai l’or.

« C’était en 2019, j’ai boxé Cruz, je suis un boxeur différent maintenant.

« Je ne me soucie pas de la façon dont se déroule le tirage au sort ou de qui j’affronterai, cela se fera tout seul. »

Se battre sur la plus grande des scènes est quelque chose que Davis a déjà expérimenté, étant apparu sur les undercards pour les deux dernières victoires de Canelo, ainsi que de s’envoler pour Dubaï pour figurer sur le même projet de loi que le combat pour le titre mondial de Jamel Herring contre Carl Frampton.

Il est actuellement à 3-0 en tant que professionnel, cette version de sa carrière étant actuellement suspendue. Même s’il remporte l’or, Davis ne sera pas précipité vers un titre à son retour dans les rangs rémunérés.

Image:

Davis a battu Jose Antonio Meza sur l’undercard Canelo contre Billy Joe Saunders



Image:

Il a engrangé trois victoires provisoires en cinq mois



« Après avoir remporté la médaille d’or, cela ne changera rien. Je resterai sur le même parcours qu’avant que cette opportunité olympique ne se présente à nouveau pour moi.

« La médaille d’or vous donne une visibilité supplémentaire, mais cela ne signifie pas que je cherche à emprunter une voie rapide. Le plan sera le même qu’avant les Jeux olympiques. »

Davis considère Manny Pacquiao comme son premier héros de boxe et il aspire à conquérir une série de divisions comme la star philippine.

« Je suis actuellement un poids léger, mais je peux certainement me voir finir chez les super-welters, peut-être même les poids moyens. Si j’ai l’opportunité de passer par les divisions, je le ferai. »

Mais pour l’instant, il pense simplement à remporter cette illustre médaille d’or, un rêve depuis qu’il a enfilé les gants pour la première fois à l’âge de neuf ans aux côtés de ses deux frères, tous deux désormais professionnels.

Une médaille d’or est quelque chose qui a étonnamment échappé à l’équipe de boxe masculine américaine depuis qu’Andre Ward a remporté l’or en 2004, alors que Davis n’avait que cinq ans.

« Je vais gagner cela pour toute l’Amérique, je sais que toute la nation est derrière moi », a-t-il déclaré.

« Je suis sûr que je gagnerai l’or, c’est aussi simple que cela. Cela rendra le peuple américain heureux; cela fait 17 ans depuis le dernier.

« Ce sera assez spécial. »