Keyshawn Davis promet d’accomplir son « destin » de champion du monde après avoir relancé sa carrière professionnelle avec Top Rank | Nouvelles de boxe

Keyshawn Davis a juré d’accomplir son « destin » en devenant un champion du monde incontesté après que la perspective brûlante de l’Amérique ait relancé sa carrière professionnelle avec Top Rank.

Le talentueux joueur de 22 ans a montré ses talents éblouissants aux Jeux olympiques de Tokyo de cet été, revenant avec une médaille d’argent après avoir émergé avec le crédit d’une finale des poids légers contre le vénéré cubain Andy Cruz.

Davis était de manière prévisible en demande, Top Rank remportant la bataille pour sa signature, tandis que son frère aîné Kelvin Davis a également engagé son avenir dans l’équipe de promotion.

Keyshawn Davis est l'un des talents les plus excitants d'Amérique



Vous pouvez entendre l’excitation dans la voix de Davis alors qu’il parle de la prochaine étape d’une carrière de boxeur déjà réussie.

Le natif de Virginie connu sous le nom de « The Businessman » ne doutait pas que Top Rank était la bonne personne pour lui et sa famille de boxeurs, maintenant que ses jours d’amateur sont derrière lui.

Davis a dit Sports aériens: « J’ai l’impression que d’autres promoteurs s’intéressaient simplement à moi, mais je porte une marque avec mes frères, notre marque DB3.

« J’ai l’impression que Top Rank était une évidence, ils ont compris l’importance de la marque et ils nous ont donné beaucoup, ce qui est indéniable. »

Kelvin Davis a rejoint Keyshawn dans l'écurie promotionnelle de Top Rank



C’était la principale priorité pour Davis et ses frères et sœurs, bien qu’il ait d’abord profité d’un repos bien mérité et de plus d’attention du public que d’habitude.

« Après les Jeux olympiques, j’avais beaucoup de rattrapage à faire et j’avais besoin de reprendre le rythme de la vie quotidienne. J’ai été sur la route pendant deux mois », a-t-il déclaré.

« J’ai été si bien traité dans ma ville et mon état. Chaque fois que je sors de la maison, les gens me regardent, veulent une photo ou me félicitent.

« L’amour est différent maintenant et c’est comme si j’étais déjà un peu une star. Je semble avoir gagné plus de respect que je n’en avais déjà.

« En rentrant à la maison, je me suis donné deux semaines et demie de détente, même si je m’assurais que mon poids ne montait pas trop haut car après les Jeux olympiques, j’étais dans la meilleure forme de ma vie. Vous ne voulez pas tout perdre cet élan. »

« En termes d’affaires, je faisais aligner mes canards. Parler quotidiennement avec ma famille de la façon dont nous allions aller de l’avant. »

De retour aux rigueurs quotidiennes de la boxe, son premier jour de retour au camp d’entraînement a certainement été un défi.

« Lors de ma première séance de retour, j’ai combattu Crawford. Ce fut une expérience formidable car la dernière fois que je l’ai combattu, j’avais 19 ans et j’en ai 22 maintenant. Il a testé mes compétences et ma volonté, et me poussait définitivement. «

S’exprimant avant l’arrêt impitoyable de Shawn Porter par Crawford samedi, Davis avait prédit que le champion WBO des poids welters surmonterait son adversaire le plus accompli.

« Je comprends la boxe et si vous vous en tenez aux bases face à un combattant sous pression, utilisez le jab, gardez les mains levées, travaillez le corps, si vous vous en tenez aux bases de la boxe, un combattant super-offensif ne vous battra jamais », dit Davis.

« Les combattants de pression ne se concentrent pas sur leur défense, ils sont ouverts à beaucoup de tirs. Crawford sait comment y faire face.

« Il sait qu’il ne faut pas faire la guerre à Porter comme l’a fait Errol Spence Jr. »

Terence Crawford a fait ce que personne n'avait fait auparavant lorsqu'il a arrêté Shawn Porter au dixième tour.



Davis s’attend à rejoindre son frère sur l’undercard alors que la star ukrainienne Vasyl Lomachenko affrontera Richard Commey à New York le 11 décembre, en direct sur Sky Sports.

« Je me bats en poids léger; mon frère Kelvin se bat en super léger », a-t-il déclaré. « Nous sommes tous les deux les meilleurs prospects et ils vont nous faire avancer rapidement, à partir du 11 décembre.

« Je combats un Mexicain pendant que mon frère combat Corey Champion, le gars du double KO sur une carte Top Rank.

« Nous savons tous comment les Mexicains se battent, ils sont tous robustes et coriaces, mais je pense que ce devrait être une victoire au premier tour pour moi. »

Keyshawn et Kelvin espèrent tous deux un calendrier chargé l’année prochaine.

« J’aimerais avoir au moins quatre combats en 2022, peut-être jusqu’à six.

« D’ici la fin de 2022, je devrais me battre dans des combats de 10 rounds, puis nous devrions être classés d’ici 2023 pour une ceinture avec un organisme de sanction. »

Davis a suspendu ses aspirations professionnelles pour poursuivre le succès aux Jeux olympiques, mais il avait déjà remporté trois victoires dans les rangs rémunérés, dont deux apparitions sur l’undercard pour Saul ‘Canelo’ Alvarez.

La star mexicaine est récemment devenue le roi incontesté des super-moyens, un exploit rare que Davis a prédit avec audace qu’il peut s’accomplir.

Keyshawn Davis veut remporter des titres mondiaux dans diverses divisions



« Je veux être champion du monde le plus rapidement possible, à tout moment », a-t-il déclaré. « C’est une chose à laquelle je suis déjà destiné et je veux être plus que cela.

« Je veux être quelque chose de plus extravagant qu’un champion du monde. Je veux être un champion du monde multi-poids incontesté. Un premier titre mondial ne sera qu’un début et me rendra plus affamé.

« J’ai l’impression que Canelo Alvarez a fait de son mieux, comme il le souhaite dans différentes catégories de poids. Je veux être l’un des combattants qui peuvent faire quelque chose comme ça. »

La confiance est la clé de la boxe. Vous ne pouvez jamais accuser Davis d’être à court de ça.