De retour en 2016, quand le contouring et les lèvres surlignées faisaient fureur, Alicia Keys redéfini les standards de beauté en promettant de ne plus se maquiller. Sa décision était inouïe, en particulier dans le divertissement –la monde de paillettes et de glamour.

«J’espère à Dieu que c’est une révolution. Parce que je ne veux plus me cacher», écrit-elle dans un essai pour Lena Dunhamde Lettre de Lenny à l’époque. « Ni mon visage, ni mon esprit, ni mon âme, ni mes pensées, ni mes rêves, ni mes luttes, ni ma croissance émotionnelle. Rien. »

Avance rapide jusqu’en 2020 et Alicia entre dans l’espace beauté avec la sortie de Keys Soulcare, une marque qu’elle décrit comme des «soins de la peau sérieux» avec des «rituels qui nourrissent l’âme».

En raison de l’approche unique de la chanteuse de la beauté, sa marque se sent différente de ce qui est déjà sur le marché. D’une part, le gagnant du Grammy se concentre sur les soins personnels et sur la façon dont cela joue un rôle clé dans la routine de soin de la peau de chacun. La première collection, qui comprend une crème hydratante, un rouleau pour le visage et une bougie, comprend tous un mantra quelconque. «Je salue toutes les circonstances comme catalyseurs du changement», lit-on dans une affirmation.

Chaque produit est également infusé avec un ingrédient qui contient des propriétés curatives pour l’esprit, le corps et âme. Mais que vous croyiez ou non au pouvoir des cristaux, les formules ont été développées en partenariat avec Dr Renée Snyder, un dermatologue certifié basé à Austin, au Texas. C’est cette couche supplémentaire de sens et de soin supplémentaire qui fait Clés Soulcare ressortir.