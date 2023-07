Keyonte George début impressionnant de la ligue d’été: « Les gens proches de moi, ils savent ce que je peux faire »

LAS VEGAS — Dans les entrailles de Thomas and Mack Center, Keyonte George a sorti son téléphone, l’a regardé et l’a montré à qui voulait confirmer le contenu de son économiseur d’écran.

C’était un projet de profil qu’il avait trouvé il y a quelques semaines. Il a mis en évidence ses faiblesses, qui étaient nombreuses, selon ce rapport : Un manque d’athlétisme ; manque de cohérence de tir à partir de 3 points ; mauvaise sélection de coups ; un manque de côtelettes de passage.

George est avec le Jazz depuis un peu plus de deux semaines. Il en est à environ une semaine de sa carrière dans la ligue d’été. Mais chaque fois que George regarde son téléphone, il regarde ces faiblesses. Ces doutes – peu de temps après le début de sa carrière de basketteur professionnel – le motivent.

« Les gens proches de moi savent ce que je peux faire », a déclaré George. « Mais c’est quelque chose que je veux utiliser pour me nourrir. »

Samedi soir, lors d’une victoire de 105-99 contre les Clippers de Los Angeles, George a réalisé un match signature lors de ses débuts dans la Ligue d’été de Las Vegas, marquant 33 points et distribuant 10 passes décisives. C’était son meilleur match dans un uniforme de Jazz. C’est l’un des meilleurs matchs de ligue d’été qu’un joueur de jazz ait eu depuis 2017, lorsque Donovan Mitchell était une recrue. C’est probablement le meilleur match qu’une recrue ait eu à l’échelle de la ligue, jusqu’à présent dans la ligue d’été.

Même si George s’est avéré imparable en attaque contre les Clippers, essayons de mettre cela en perspective. Il a été formidable jusqu’à présent en quatre matchs, dont trois dans la ligue d’été de Salt Lake City. Qu’est-ce qu’il fait bien ? Qu’est-ce qu’il ne fait pas ?

Le bon

George fait très bien deux choses jusqu’à présent : il va où il veut du dribble et il passe et fait des lectures à un niveau élevé. Les deux sont atypiques pour une recrue. George met deux pieds dans la peinture à volonté. Il bat les gens au dépourvu et il crée une séparation. Les recrues ont généralement du mal avec cela pour un certain nombre de raisons. Les joueurs de la NBA, même les joueurs de la NBA Summer League, ont généralement un niveau de force que les recrues n’ont pas. De plus, parce que des emplois sont en jeu, ils gardent et jouent dur dans la ligue d’été. Combiné avec le rythme de jeu (les recrues ne jouent généralement pas au basketball à cinq contre cinq pendant le processus de pré-draft), cela signifie que beaucoup de recrues ont du mal.

Le choix n ° 16 au classement général Keyonte George se présente avec 33 PTS et 10 AST dans le @utahjazz gagner! pic.twitter.com/LCAxSO4yBI – NBA (@NBA) 9 juillet 2023

Mais George n’a pas du tout lutté en attaque. Il y a des moments où son tir n’a pas chuté. Il y a eu quelques roulements. Il y a eu quelques lectures manquées. Mais, il y a eu tellement plus de lectures formidables que de lectures manquées. Il y a eu des pièces qu’il a faites qui démentent simplement son âge (19 ans) et son stade de développement actuel.

Samedi, il a tout mis ensemble. Il est entré dans le couloir et a terminé au panier. Il a attrapé un alley-oop en transition. Il a commencé le match 1 sur 7 à 3 points, puis il a pris feu au-dessus de l’arc, frappant cinq de ses huit suivants pour terminer 6 sur 15 à 3 points.

Offensivement, George est simplement avancé. Il n’a tout simplement pas beaucoup de faiblesse de ce côté du ballon. Plus important encore, il prouve qu’il peut jouer le poste de meneur, ce qui lui ouvre un autre type de plafond à 6 pieds 4 pouces. Il n’a pas été accéléré défensivement, ce que l’on voit habituellement chez les recrues. Il a été très patient en course offensive.

« À chaque trimestre, on dirait qu’il s’est amélioré », a déclaré l’entraîneur-chef de la ligue d’été de l’Utah, Evan Bradds. « Il a trouvé des moyens de s’améliorer presque à chaque fois. »

Qu’est-ce qu’il ne fait pas ?

Ce qui peut finalement garder George hors du sol, c’est sa défense, qui n’est pas encore à un niveau de rotation. À ce stade, son principal problème est un manque de force qui entraîne des décalages lorsqu’il passe aux gros. Il doit être plus astucieux en dehors du basket-ball, dans lequel il fait des efforts et a fait de beaux jeux. Il doit être meilleur sur le ballon, ce qui peut être difficile pour n’importe quelle recrue.

Si la liste actuelle reste la même, le camp d’entraînement de l’Utah sera un foyer pour la compétition de position, ce qui signifie que la personne qui défend le mieux commandera probablement les minutes. L’entraîneur-chef du jazz, Will Hardy, n’est pas quelqu’un qui se contente de donner des minutes, surtout aux recrues. Donc, George va devoir prouver qu’il peut défendre au niveau NBA. Il a un long chemin à parcourir, mais son niveau de compétence offensive sera suffisant pour le garder dans le mélange.

À quoi cela mène-t-il ?

Peut-être que la plus grande chose que George a accomplie est qu’il se met dans le mélange pendant des minutes de rotation une fois la saison commencée, même dans une zone arrière bondée. À partir de samedi soir, nous devons le tenir à jour car le Jazz n’a peut-être pas fini de bricoler la liste. Le Jazz a Colin Sexton, Jordan Clarkson, Talen Horton-Tucker et Ochai Agbaji aux postes de garde. Cela n’inclut pas Kris Dunn, qui a un contrat non garanti, mais qui a bien joué vers la fin de la saison dernière et qui devrait être dans le coup pour une place sur la liste.

Quelle est la place de George dans tout cela ? Le Jazz a beaucoup de talent, et se crée et marque des côtelettes dans la zone arrière. Ce que George semble avoir, et nous devons encore voir cela se traduire en NBA, est un niveau de jeu pour lui-même et pour les autres qui est unique au reste de la liste.

Donc, si cela se traduit réellement en NBA, George peut avoir un véritable chemin vers les minutes de rotation. Il devra le prouver une fois le camp d’entraînement commencé et une fois la saison régulière commencée. Mais, s’il le peut, au moins offensivement, il peut avoir un ensemble de compétences que personne d’autre sur la liste actuelle de Jazz n’a, même les vétérans.

Au final, un début impressionnant

George a été sur la courte liste des joueurs les plus impressionnants de la ligue d’été. Cette liste comprend Keegan Murray des Sacramento Kings et Jalen Williams des Oklahoma City Thunder, à la différence que ces gars sont des étudiants de deuxième année qui ont déjà fait leurs preuves au niveau de la NBA. Que George soit déjà performant à ce niveau, c’est aussi percutant que possible.

Il sera intéressant de voir comment il continue à suivre. Mais George a pris un excellent départ et cela ne peut pas être débattu.

(Photo de Keyonte George : Candice Ward / Getty Images)