Vêtus de leurs survêtements noirs Jordan Brand avec des garnitures bleu poudré, les Florida Gators sont montés à bord de leur bus charter avant 11 heures vendredi et se sont dirigés vers le territoire ennemi.

C’est un voyage de 150 milles du campus de Floride à Gainesville, en Floride, à Tallahassee, domicile de l’archiviste des Gators et récent intimidateur, les Florida State Seminoles.

L’équipe masculine de basket-ball de Floride avait perdu six matchs de suite contre Florida State, mais il y avait des raisons pour que les Gators aient de l’espoir alors que le bus de l’équipe empruntait l’autoroute.

Les Gators ont eu un élan après un départ 3-0 et quelque chose d’encore plus important – Keyontae Johnson, le joueur de l’année présaison de la SEC.

Ciselé à 6-5 et 229 livres, Johnson affichait en moyenne 19,7 points, 6,0 rebonds, 1,3 interceptions après des victoires sur l’armée, le Boston College et Stetson. Il tirait à 63,9% du terrain, dont 50% à 3 points, et 76,9% de ses lancers francs.

Mais une grande partie de Johnson, un junior de 21 ans, transcende les statistiques.

«Craignant Dieu, intelligent, drôle, maladroit, plein d’énergie», a déclaré Jalen Hudson, qui a joué avec Johnson en Floride pendant la saison 2018-19. « Quelqu’un que vous aimeriez appeler votre ami. »

Dans les vestiaires, les locaux d’entraînement ou la salle d’entraînement, Johnson est connu pour son penchant à se lancer dans une danse.

«Cela pourrait être n’importe où», a déclaré Hudson. «Nous pourrions être au milieu d’une session d’ascenseur et une de ses chansons arrive, il va vraiment la décomposer et danser. Il n’est pas du tout timide. C’est amusant à voir, surtout un gars musclé comme ça, c’est drôle. »

Des exemples amusants peuvent être trouvés sur le compte TikTok de Johnson, où son nom d’utilisateur est keydababy11.

«Il est très drôle, très adorable et il adore faire rire les gens», a déclaré Hudson. «C’est pourquoi je pense que cette chose fait du mal à tant de gens. »

Environ 24 heures après l’arrivée du bus de l’équipe à Tallahassee vendredi, et moins de quatre minutes après le début de leur match contre l’État de Floride samedi, une scène terrifiante s’est déroulée au Tucker Civic Center.

Sortant d’un temps mort, Johnson s’est d’abord effondré sur le front. Des coéquipiers paniqués ont salué le personnel médical. D’autres joueurs ont regardé stupéfaits et en larmes.

Quelques minutes plus tôt, pendant le temps mort, Johnson avait célébré un dunk alley-oop qui a mis les Gators en tête 11-3. En regardant l’émission télévisée à la maison en Virginie, la mère de Johnson, Sharnika, était confuse, selon Vanessa Locke, la mère du joueur de Floride Noah Locke.

Dans ce qui est devenu une tradition, a déclaré Vanessa Locke, elle et Sharnika Johnson envoyaient des SMS pendant le match – et, samedi, essayaient de comprendre la tournure étrange des événements.

«Quand ils sont revenus après le temps mort, tout ce que j’ai vu était mon fils pleurer et j’ai envoyé un texto (Sharnika Johnson) immédiatement comme, ‘Qu’est-ce qui se passe?’ »Dit Locke. «Une fois que nous avons découvert que c’était Keyontae, nous ne communiquions plus parce que je savais qu’elle essayait de se rendre à Tallahassee. »

Keyontae Johnson a grandi à Norfolk, en Virginie, dans une famille qui a inculqué la discipline. Son père, Marrecus, est premier maître à la retraite de la marine américaine. Sa mère travaille pour le bureau du shérif de la ville de Portsmouth (Virginie).

Après sa deuxième saison à l’école secondaire Norview, Johnson s’est inscrit à l’Académie IMG de Bradenton, en Floride. Un an plus tard, en 2015, il est retourné en Virginie parce que sa mère avait reçu un diagnostic de cancer du sein de stade 3 et que son père avait été déployé, selon floridagators.com.

Il s’est inscrit à la Oak Hill Academy à Mouth of Wilson, en Virginie, à environ six heures de route de la maison de sa famille et de sa mère.

«Je la voyais pleurer parfois», a déclaré Johnson à floridagators.com. « Mais ça m’a vraiment frappé, c’est quand j’allais la voir alors qu’elle devait être à l’hôpital. »

Maintenant, Sharnika Johnson est en rémission et a été au chevet de son fils.

Après l’effondrement de Johnson, il a été emmené hors du terrain sur une civière et emmené à l’hôpital Tallahassee Memorial, où il était inscrit dans un état critique mais stable.

Sans leur joueur vedette, les Gators ont perdu pour la septième fois consécutive contre Florida State, 83-71. Après le match, les joueurs sont montés dans le bus de l’équipe, mais l’entraîneur-chef de la Floride, Mike White, est resté derrière.

Il a passé samedi soir avec Johnson au mémorial de Tallahassee, a annoncé l’université.

White a été rejoint à Tallahassee ce soir-là par Sharnika et d’autres membres de la famille. Vanessa Locke a déclaré qu’elle avait contacté samedi soir pour la première fois depuis la fin brutale de leur envoi de SMS pendant le match.

«Ils ont une très grande famille, alors elle est entourée de sa famille», a déclaré Locke.

Lundi, le grand-père de Johnson, Larry DeJarnett, a déclaré à USA TODAY que Keyontae était dans un coma médicalement provoqué et avait été transporté à Gainesville depuis Tallahassee.

« Il a peut-être eu une activité cérébrale, alors ils ont provoqué le coma », a déclaré DeJarnett à USA TODAY Sports. « Ils l’ont mis sous médication pour le garder sous sédation. »

Plus tard dans la journée, l’école a déclaré que Johnson «suivait des commandes simples et subissait d’autres tests».

Mardi après-midi, les parents de Johnson ont déclaré à l’école que leur fils respirait seul et parlait, notamment en passant un appel FaceTime avec ses coéquipiers. « Nous ressentons tellement d’amour et de soutien de la part de tout le monde », ont déclaré Marrecus et Sharnika Johnson.

On ne sait pas si l’état de Johnson est lié au COVID-19 ou s’il avait déjà été testé positif. La Floride a dû suspendre les activités de l’équipe le mois dernier en raison de tests COVID-19 positifs, et White a déclaré que l’équipe avait également eu des problèmes antérieurs, mais que les détails n’avaient pas été publiés en raison des lois sur la confidentialité.

Noah Locke, le colocataire de Johnson, avait le COVID-19, selon sa mère. Mais elle a dit qu’elle ne savait pas si Johnson l’avait.

«Nous ne parlons pas de cela pour le moment», a déclaré Vanessa Locke. «Nous prions juste pour Key. Il y a tellement d’inconnues avec COVID, ce n’est même pas vraiment le sujet de conversation à ce stade. »

Trois jours après l’effondrement de Johnson, ses coéquipiers souffrent toujours, selon les parents.

Esther Obioha, mère de l’attaquant des Gators Anthony Duruji, a déclaré: «Il va bien mais traumatisé par ce qui est arrivé à Keyontae.

Lundi, la Floride a annulé son match contre le nord de la Floride prévu mercredi.

Hudson, l’ancien joueur des Gators qui a terminé en Floride en 2019, a déclaré avoir contacté Johnson en novembre lorsque Johnson a été nommé joueur de l’année présaison de la SEC.

« Je lui ai envoyé un texto pour le féliciter et juste pour lui dire de rester fidèle au but final, de gagner et de passer au niveau suivant », a-t-il déclaré.

Johnson était projeté comme un choix de premier tour pour le repêchage de la NBA 2021, selon plusieurs projets de simulation. Mais maintenant, l’accent est mis sur la santé de Johnson.

«J’espère qu’il pourra récupérer complètement», a déclaré Hudson. «Il fera un rétablissement complet.

«Quand il fera un retour complet, les choses reviendront à la normale. Il reviendra danser, rire et être la personne maladroite qu’il est. »

Contributeur: Scott Gleeson