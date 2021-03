Keylor Navas a poursuivi d’anciens dirigeants de la fédération costaricaine pour diffamation. Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images

L’ancien président de la fédération, Eduardo Li, a déclaré que Keylor Navas avait menacé de perdre des matchs intentionnellement avec le Costa Rica à moins qu’un changement d’entraîneur ne soit effectué après la Coupe du monde 2014.

Un procès est actuellement en cours dans la capitale du Costa Rica, San José, avec les joueurs Navas, Bryan Ruiz et Celso Borges ayant poursuivi d’anciens dirigeants de la fédération, Adrian Gutierrez et Juan Carlos Roman pour diffamation.

Gutierrez a affirmé dans une interview à la radio en 2018 que lors d’une réunion quatre ans plus tôt, ces joueurs avaient menacé de perdre des matchs exprès si la fédération ne se séparait pas de l’entraîneur d’alors Jorge Luis Pinto.

Cependant, Gutierrez n’était pas présent à cette réunion à laquelle assistaient Navas, Ruiz et Borges en tant que capitaines d’équipe.

L’actuel président de la fédération, Rodolfo Villalobos, était également présent à la réunion, tout comme le trésorier de la fédération. Li, qui a présidé la Fédération du Costa Rica en 2014 et a été interdit à vie par la FIFA en 2017 dans une affaire de corruption, a témoigné lundi en tant que témoin de la défense.

Il a déclaré qu’après avoir dit aux joueurs lors de la réunion que l’intention de la FA était de renouveler le contrat de Pinto, c’est alors que Navas a mentionné une clause dans le contrat de l’entraîneur de l’équipe nationale dans laquelle s’il perdait trois matchs consécutifs, il y avait lieu de mettre fin à son Contrat.

Li a également déclaré que Ruiz lui avait dit qu’il était prêt à quitter l’équipe nationale si Pinto continuait à diriger.

Navas, le gardien partant du Paris Saint-Germain, et Ruiz, ont témoigné vendredi nier qu’ils avaient menacé de perdre des matchs intentionnellement et que les propos tenus par les accusés avaient affecté leur dignité et leur image.

« Ce n’est pas quelque chose qui est sorti de notre bouche et cela n’arrivera jamais, car nous sommes footballeurs professionnels depuis de nombreuses années, nous avons un honneur et un prestige à défendre », a-t-il déclaré au journal Extra.

Ruiz a confirmé qu’il avait déclaré lors de la réunion qu’il quitterait l’équipe nationale si Pinto continuait en raison d’un traitement irrespectueux présumé de l’entraîneur envers les joueurs.

Sous le deuxième mandat de Pinto à la tête du Costa Rica, l’équipe nationale a réalisé sa meilleure performance en Coupe du monde lorsqu’elle est restée invaincue en quarts de finale du tournoi 2014 au Brésil avant de s’incliner face aux Pays-Bas aux tirs au but.

Pinto, dont le contrat n’a pas été renouvelé, a repris l’équipe nationale du Honduras en décembre 2014.

Le tacticien colombien a témoigné mardi via un lien vidéo et a déclaré: « Le président Li et moi avons eu une réunion et je me souviens parfaitement qu’il m’a pris de côté et a dit ‘les joueurs disent que si vous continuez, ils perdront deux ou trois matchs de manière à vous sortir.

«Je leur ai dit ‘n’entrons pas dans ce problème, toi [federation] et votre pays va être touché. J’avais des offres et je leur ai dit que j’avais dit que j’aimerais parler à tous les joueurs et leur demander cela », a déclaré Pinto.