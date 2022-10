Key Democrat décrit 5 priorités pour 80 milliards de dollars de financement de l’IRS

En savoir plus sur les finances personnelles : L’annulation du prêt étudiant de Biden pourrait coûter 379 milliards de dollars sur 30 ans La date limite de prolongation des taxes est le 17 octobre. Faites attention à ces 3 erreurs courantes Alors que la demande monte en flèche pour les obligations de série I, TreasuryDirect fait peau neuve

Ces priorités s’ajoutent à la mise en œuvre d’autres dispositions fiscales, telles que les crédits d’énergie propre, les subventions à l’assurance maladie et autres, a-t-il écrit.

Wyden a partagé les attentes pour l’investissement de 10 ans – y compris le service client, la technologie, les audits pour les riches, l’évasion fiscale offshore et les enquêtes criminelles – dans une lettre à la secrétaire au Trésor Janet Yellen et au commissaire de l’IRS Charles Rettig.

Au 23 septembre, l’IRS avait reçu 6,2 millions de déclarations de particuliers non traitées cette année, y compris les déclarations de l’année d’imposition 2021 et les déclarations tardives des années précédentes, selon l’agence .

Wyden a exhorté l’IRS à améliorer le service client en supprimant le arriéré de déclarations de revenus non traitées avant la saison de dépôt de l’année prochaine, poussant à des investissements dans les infrastructures pour “s’assurer que ces arriérés ne reviennent pas”, a écrit Wyden.

Wyden a également demandé des mises à niveau technologiques, pour “améliorer le service et l’application”, facilitant le traitement des formulaires fiscaux de tiers et signalant les erreurs pour commencer les audits plus rapidement.

“Les mises à niveau du système devraient aider l’IRS à utiliser ces données pour attraper les fraudeurs fiscaux et réduire la probabilité qu’il remette en question des déclarations exactes”, a-t-il écrit.