Kevin Wright de Marvel Studios sur la saison 2 de Loki

L’univers cinématographique Marvel est de retour sur un écran plus petit pour raconter l’histoire plus large de la façon dont la Time Variance Authority opère en dehors de la chronologie sacrée dans Loki saison deux.

Qu’ont apporté les acteurs à leur Retour vers le futur : les performances musicales ?

io9 a rattrapé Loki et le producteur de Marvel Studios, Kevin Wright, pour prévisualiser ce qui nous attend dans la série. La saison dernière s’est terminée sur un cliffhanger assez choquant, avec Loki (Tom Hiddleston) affrontant Sylvie (Sophia DiMartino) sur le sort des délais avec des résultats catastrophiques – quelque chose que la saison deux reprend immédiatement. Il y a de nouveaux visages (dont Ke Huy Quan dans le rôle d’Ouroboros, l’auteur du manuel TVA) qui jouent un rôle déterminant dans la compréhension de la manière de réparer les délais en expansion qui mettent leur univers en danger, même si cela signifie faire appel à Variante Kang Victor Timely (Jonathan Majors) pour intervenir et aider. Pour voir ce qu’il y a en magasin, vous devrez vérifier Loki quand il sortira sur Disney+ ce soir.

Lisez à l’avance pour savoir ce que Kevin Wright a taquiné Loki la saison deux démarre.

Sabina Graves, io9 : Nous sommes tellement excités de voir Loki retour. Qu’est-ce qui vous a enthousiasmé à l’idée de poursuivre le récit mis en place dans la finale de la première saison et de l’utiliser comme point de départ pour ce qui va suivre dans le MCU ?

Kévin Wright : C’est une grande question. Il y a beaucoup de choses qui me passionnent – ​​je vais vous donner la réponse courte : je pense que la TVA dans le monde que nous avons créé avec ces personnages dans la première saison est tellement excitante, et c’était comme si nous commencions tout juste à gratter la surface de cet endroit et le drame aux enjeux élevés. Là où nous avons laissé Loki, Sylvie et tous ces gens, c’était tellement tentant de pouvoir entrer dans la saison deux et de démarrer, de reprendre tous ces fils et de les pousser plus loin et de plonger plus profondément. En ce qui concerne la plus grande interconnectivité Marvel, tout le monde sur le Loki L’équipe a toujours pris les choses comme si, nous avions notre petit coin de bac à sable et nous étions très libres de construire ce que nous voulions et nous prenions de très gros changements. À la fin, nous aurons raconté près de 12 heures de Loki et [the] Histoire multivers de TVA, nous avons donc vraiment l’impression d’être les auteurs de la tapisserie sur laquelle tout le monde peut raconter son histoire.

io9 : La showrunner de la première saison, Kate Herron, a imaginé un monde et une mythologie si distincts. De quelle manière l’équipe de cette saison transpose-t-elle ce qui a commencé à cette époque de la série dans la construction du monde ici ?

Wright : Kate est arrivée et c’était génial parce que c’était comme si nous étions tous alignés sur ce que nous voulions faire. Une fois que nous avons su que Kate allait passer le relais, nous nous sommes dit : « Très bien, eh bien, nous avons obtenu ce dont nous avions besoin pour garder ensemble autant de membres de cette équipe que possible pour la continuité de cette narration, dans cette construction du monde. » Nous étions convaincus que cela reflétait en grande partie ce que vous aimez dans ce monde dès la première saison. Cela venait en quelque sorte de tous ces collaborateurs. Ces choses sont une telle collaboration ; [in] une de mes émissions préférées, Docteur Who, plusieurs personnes vont toujours venir essayer la franchise et raconter leurs histoires avec. J’avais l’impression que c’était quelque chose que nous pouvions continuer à faire ici. Entre Tom et moi, il y avait suffisamment d’interconnectivité pour que, quelle que soit l’équipe que nous entourions, nous étions convaincus de pouvoir retrouver ce que les gens aimaient.

io9 : J’adore les nouveaux visages que nous voyons dans la saison, comme Ke Huy Quan dans le rôle d’Obie. Était-ce un rôle pour lequel vous aviez déjà en tête à cause de Tout partout, en même temps?

Wright : C’était très chanceux parce que Tout partout en même temps il jouait seulement à cette époque à Los Angeles et à New York. Cela n’avait pas encore été diffusé à l’échelle nationale ni nulle part à l’échelle mondiale – il lui restait donc une semaine avant d’être partout. À la demande de notre directrice de casting, Sarah Finn, elle a dit : « Je pense que vous devriez choisir Ke. Je pense qu’il est parfait pour ça. Et si vous ne faites pas d’offre d’ici lundi, vous perdrez probablement votre chance, car je pense qu’il est sur le point d’exploser de façon très importante.» Alors nous lui avons parlé, nous lui avons présenté la série, nous lui avons présenté le personnage. Nous avons partagé certaines pages de script d’Eric Martin, qui constituaient la grande introduction à Obie. Et puis ce lundi-là, nous avons appelé les gros canons et Kevin Feige l’a appelé et lui a dit : « Ke, nous voulons vraiment que tu fasses ça. Voudriez-vous nous rejoindre à Londres et commencer à réaliser cela ? » Très peu de temps après, il était dans un avion pour Londres pour commencer à construire ce projet. Et puis évidemment, nous avons tout tourné. Le buzz s’amplifiait Tout partout en même temps—cela se passait pendant le tournage – et puis, lorsque nous étions en post-production, il avait remporté un Oscar. Le timing était fou.

Image: Marvel Studios

io9 : Oh mon Dieu. Ouais, c’est incroyable. Certainement mon personnage préféré cette saison.

Wright : Je pense qu’il va devenir le nouveau personnage Marvel préféré de beaucoup de gens. Ouais.

io9 : Pour en revenir à Loki et Sylvie, dans la première saison, Loki était vraiment confronté à toutes les différentes variantes de lui-même et confronté à son passé de méchant, et faisait face à toute cette idée de s’aimer de plusieurs manières. Ici, nous le voyons de nouveau en guerre contre lui-même d’une manière étrange. Que pouvez-vous nous dire sur la façon dont vous vouliez que cela se déroule avec la relation entre Loki et Sylvie cette saison ?

Wright : C’est certainement une continuation de ces histoires de la première saison, et il s’agit d’identité, de trouver sa place dans l’univers et du rôle que vous y jouez. Je pense que ces choses se produisent de manière très superficielle dans la première saison, car il faut amener ces gens à changer de façon si radicale. Vous devez vraiment tendre ce miroir à Loki et Sylvie. Ce dont nous avons parlé donne toujours l’impression que, certes, Loki n’a pas atteint son plein potentiel dans le MCU, mais en tant que personnage, il utilise la magie dans tout le MCU. Mais c’est toujours pour tromper, c’est toujours pour causer des méfaits, et on a juste l’impression qu’il est destiné à bien plus et à être une plus grande présence. Et Sylvie en est encore aux premiers stades de cette croissance car elle n’a vraiment jamais eu de libre arbitre. Elle franchit une porte temporelle, la TVA va apparaître à moins qu’elle ne se cache dans une apocalypse. C’est donc sa première chance d’essayer simplement de comprendre ce que signifie vivre une vie.

Une grande partie de l’histoire que nous voulions raconter cette saison était « comment ces personnages peuvent-ils devenir la meilleure version d’eux-mêmes ? » Et cela implique en grande partie d’accepter son passé, les mauvaises choses que l’on a faites, les bonnes choses que l’on a faites, tout cela. Vous ne pouvez pas grandir sans embrasser pleinement le yin et le yang de vous-même. Il s’agit des actions que vous faites. Je pense que pour beaucoup d’entre nous, vous pouvez dire que vous êtes à propos de ceci ou que vous représentez cela, mais cela dépend en réalité des choix que vous faites dans la vie. Nous avons soumis Loki et Sylvie à travers un certain nombre d’obstacles pour vraiment remettre en question leur perception d’eux-mêmes et de ce qu’ils feront.

Image: Marvel Studios

Loki la saison deux commence à être diffusée sur Disney+ ce soir.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.