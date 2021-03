«Mais elle savait que sa mémoire allait et cela a détruit sa confiance. Elle nous téléphonait 12 fois par jour, oubliant à chaque fois qu’elle venait de nous téléphoner cinq minutes plus tôt. Je me sentais impuissant si loin. C’est Barry qui l’a découverte dans le froid, à la recherche de son chien. Mary a vécu à la maison de soins infirmiers pendant cinq ans et Kevin était un visiteur régulier.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy