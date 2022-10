Kevin Stewart du SNP laisse entendre que le triangle amoureux était à blâmer pour l’éclatement explosif d’une discothèque lors d’une conférence de fête

Le ministre des NATS, Kevin Stewart, a laissé entendre ce soir qu’un triangle amoureux était à blâmer pour une explosion explosive dans une boîte de nuit lors de la dernière nuit de la conférence SNP.

Le ministre du Bien-être mental et des Affaires sociales a nié que son comportement avait été inapproprié après que nous ayons révélé la furieuse dispute à la discothèque Cheerz à Aberdeen aux premières heures de lundi.

Le ministre Nats a été photographié avec l’homme dans un échange furieux

Le ministre des Nats a laissé entendre qu’un triangle amoureux était à blâmer pour l’effondrement

L’incident s’est produit après une soirée “drag bingo” organisée par Out for Independence, l’aile LGBTQ+ du SNP.

Et nous avons raconté hier comment un homme qui avait cherché à mettre fin à l’altercation a affirmé que M. Stewart, 54 ans, avait été “ivre comme de la merde”, que sa conduite avait été “un peu effrayante” et qu’il avait été “lâché”. out » par les videurs.

Invité à répondre aux accusations mardi soir, le MSP d’Aberdeen Central ne s’est pas adressé directement à eux, mais a déclaré qu’il s’était « un peu disputé » et regretté de s’être mis en colère.

Mais dans une nouvelle déclaration spontanée ce soir, M. Stewart a déclaré que l’effondrement avait été déclenché par le fait qu’il était “avec” un homme dont un autre homme “s’était fâché”.

Il a déclaré: «J’ai assisté à un événement LGBT + avec des amis, y compris quelqu’un que je voyais. Nous avions déjà dîné ce soir-là avec d’autres.

“Il aurait été évident pour les personnes présentes à l’événement que nous étions ensemble. Malheureusement, une autre personne en a été témoin et s’est fâchée.

“Une dispute a eu lieu et je reconnais que j’aurais dû gérer cela d’une manière plus sensée.

“Au-delà de cela, je rejette toute suggestion que mon comportement était inapproprié.”

Le Scottish Sun a été informé par des sources que l’homme avec qui M. Stewart était impliqué dans la confrontation était l’ex-petit ami de l’homme avec qui il était sur la piste de danse.

Dans ses premières remarques aux journalistes au sujet de l’incident, au lieu de la conférence TECA à Aberdeen lundi, M. Stewart a affirmé qu’il avait quitté la boîte de nuit de son propre gré et a insisté: “Je n’étais pas maniable – quelqu’un d’autre était maniable avec moi. ”

Nous avons ensuite obtenu des messages WhatsApp d’une discussion de groupe impliquant des membres de Young Scots for Independence, l’aile jeunesse du SNP, qui alléguait que le ministre “avait été expulsé par le videur”.

Les affirmations, d’un homme vu dans des images essayant de calmer M. Stewart pendant la dispute, incluaient que M. Stewart avait été “un peu effrayant, je suppose que c’est le plus beau mot” et “ivre comme de la merde”.

Il a ajouté: “Mais cela n’excuse pas ce genre de comportement, en particulier de la part d’un ministre.”

Mais avant que de plus amples détails ne puissent être fournis, un administrateur du groupe YSI a pris des mesures drastiques en fermant le chat et en supprimant systématiquement les participants du groupe, dont plus de 50 auraient fait partie.

Nous payons pour vos histoires et vos vidéos ! Avez-vous une histoire ou une vidéo pour The Scottish Sun ? Envoyez-nous un e-mail à scoop@thesun.co.uk ou appelez le 0141 420 5200