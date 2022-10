Kevin Stewart du SNP était « saoul comme de la merde » et « un peu effrayant » avant l’éclatement de la discothèque de la conférence

Le ministre des NATS, Kevin Stewart, était “ivre comme de la merde” et était “un peu effrayant” avant l’éclatement d’une boîte de nuit de la conférence SNP, a-t-on affirmé.

Le Scottish Sun a révélé aujourd’hui comment le membre principal du MSP et du gouvernement écossais, 54 ans, a été impliqué dans une altercation tôt le matin avec un homme après un événement de «drag bingo» de fête.

Le ministre Nats a été photographié avec l’homme dans un échange furieux

Le ministre du SNP, Kevin Stewart, a été décrit comme étant “ivre comme de la merde” et “un peu effrayant”

Et ce soir, les messages WhatsApp d’une discussion de groupe impliquant des membres de Young Scots for Independence, l’aile jeunesse du SNP, obtenue par The Scottish Sun, ont jeté un nouvel éclairage sur l’incident – ​​et jeté le doute sur l’affirmation de M. Stewart selon laquelle il n’a pas été expulsé du lieu.

Dans le groupe, un homme vu dans des images essayant de calmer le ministre du Bien-être mental et des Affaires sociales a affirmé qu’il avait essayé “de dire à Kevin d’arrêter et de laisser le gars seul et de rentrer chez lui” lors de la confrontation avec un homme.

Et il a raconté comment M. Stewart avait été “expulsé” de la salle Cheerz à Aberdeen – malgré l’affirmation du MSP aux journalistes qu’il était parti de son propre gré.

L’homme a écrit: “J’essayais de dire à Kevin d’arrêter et de laisser le gars tranquille et de rentrer chez lui.”

Interrogé par une autre personne sur ce que M. Stewart, 54 ans, avait fait pour déclencher la dispute, il a répondu: “Être juste un peu effrayant, je suppose, est le mot le plus gentil qu’il était ivre comme f *** mais cela n’excuse pas ce genre de comportement surtout d’un ministre.

L’homme a ajouté qu’il craignait que l’incident ne déclenche un “scandale majeur” après avoir dit au groupe qu’il avait été approché par des journalistes.

Mais le chat WhatsApp a été considérablement interrompu car les membres ont demandé plus de détails sur ce qui s’était passé.

Un administrateur du groupe YSI a fermé le chat, supprimant systématiquement les participants du groupe, dont plus de 50 auraient fait partie.

La soirée de bingo drag alcoolisée de dimanche soir a été organisée par Out for Independence, l’aile LGBTQ+ du SNP.

Les plus lus dans les nouvelles écossaises

Des sources ont déclaré que l’événement était terminé lorsque l’incident s’est produit, mais que de nombreuses personnes étaient restées sur place.

Des initiés ont déclaré que M. Stewart, MSP d’Aberdeen Central, était sur la piste de danse avec un homme, puis s’est impliqué dans une confrontation avec un deuxième homme.

Après que notre histoire sur l’incident – sur la première page du Scottish Sun d’hier – ait été publiée en ligne, elle a été partagée dans le chat YSI WhatsApp.

Cela a conduit à une rafale de messages, avec un homme s’identifiant comme celui qui avait cherché à calmer M. Stewart, disant: “Merde, c’est moi hahahahha sur la photo.”

On a demandé à l’homme dans le chat ce que l’homme que M. Stewart avait vu pointer du doigt et crier avait fait, et a répondu: “Pas vraiment ce que le gars faisait tbh [to be honest] plus de ce que faisait Kevin.

Il poursuivit : « Et il [Mr Stewart] a été jeté dehors par le videur.

L’homme a ajouté: “Je ne voulais pas vraiment jeter le discrédit sur la fête car ce serait un scandale majeur, mais on dirait que ça va déjà en être un.”

Poussé pour plus de détails, il a répondu: “Idk [I don’t know} if I should really say on this tbh feel like it might cause issues for me.”

Another person replied: “You’ve started so you might as well keep going.”

But at that point, admins restricted the chat and began culling participants.

Insiders have also claimed that the bust-up was sparked by Mr Stewart being “handsy” on the dancefloor with the man, but asked about this by reporters, he said: “I wasn’t handsy – someone else was handsy with me.”

The Scottish Sun tonight asked Mr Stewart about the claims he was drunk, “a bit creepy” and was ejected from the premises.

He replied in a statement: “On a conference night out with friends I got into a bit of an argument in a bar and I shouldn’t have lost my cool, which I regret.”

The YSI were asked for comment.

We pay for your stories and videos! Do you have a story or video for The Scottish Sun? Email us at scoop@thesun.co.uk or call 0141 420 5200