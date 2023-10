Kevin Spacey se retrouve à l’hôpital parce qu’il pensait avoir une crise cardiaque | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

https://cl.buscafs.com/www.tomatazos.com/public/uploads/images/416248/416248_600x315.jpg

Kevin Spacey est l’une des figures les plus controversées de ces dernières années, tout cela grâce aux scandales dans lesquels il a été impliqué et qui ont entaché à jamais sa carrière d’acteur. Après avoir été déclaré innocent des accusations d’agression par un groupe d’hommes à Londres, l’interprète continue son travail, assistant à des événements spéciaux ou à d’autres travaux. Il a récemment été invité au Festival international du film de Tachkent, en Ouzbékistan, et a vécu un épisode amer lorsqu’il a cru souffrir d’une crise cardiaque.

D’après ce qui a été rapporté par date limite, Kévin Spacey il pensait vraiment qu’un grand mal secouait son corps pendant son séjour dans ce pays d’Asie centrale ; Pendant au moins huit secondes, son bras gauche est resté engourdi et il a été transporté à l’hôpital pour y être soigné. Une crise cardiaque a été exclue et Kévin64 ans, a fait quelques déclarations à Divertissement hebdomadaire à propos de l’incident :

Affiche de Château de Cartes (Source : Netflix)

Je regardais ces peintures murales extraordinaires sur les murs et soudain j’ai senti tout mon bras gauche s’engourdir pendant environ huit secondes. Tout s’est avéré tout à fait normal et bien sûr, je suis reconnaissant que ce ne soit rien de plus grave.

Los Angeles Times a récupéré la déclaration d’une source anonyme qui a partagé plus de détails sur les problèmes de santé subis par Kévin en Ouzbékistan : « Spacey a été emmené dans un centre médical pour des problèmes de santé. « Il a été soigné professionnellement par les médecins et le personnel et il a été découvert qu’il n’avait aucun problème cardiaque. » Il convient de mentionner que le même jour, dans la nuit, l’acteur est revenu au festival pour prononcer un discours devant les participants.

Kévin Spacey a été impliqué dans un scandale important en octobre 2017 lorsque l’acteur Anthony Rapp l’a publiquement accusé de l’avoir harcelé sexuellement lorsque Rapp avait 14 ans et Spacey 26 ans. Cette révélation a déclenché une cascade d’allégations similaires de harcèlement sexuel et d’abus par d’autres personnes contre spatial. Par conséquent, spatial a fait face à un boycott important au cours de sa carrière et Netflix a annulé sa populaire série House of Cards – 71%, dans lequel il a joué le rôle principal.

Dommage irréparable?

Le scandale de Kévin Spacey a eu un impact durable sur sa réputation et sa carrière, entraînant un déclin de sa présence dans l’industrie du divertissement. De plus, elle a fait face à des problèmes juridiques et à des poursuites liées à des allégations d’inconduite sexuelle. Son cas illustre le mouvement #MeToo et souligne l’importance de donner la parole aux victimes de harcèlement et d’abus sexuels dans l’industrie du divertissement et dans la société en général.

Kévin Il a débuté sa carrière au théâtre, se faisant connaître à Broadway avant de faire le grand saut vers le grand écran. Ses performances dans des films comme Usual Suspects- 88% et American Beauty – 88 % lui ont valu des Oscars et l’ont établi comme l’un des acteurs les plus respectés d’Hollywood.

Tout au long de sa carrière, spatial Il a travaillé dans une grande variété de genres et a joué un large éventail de rôles, allant des personnages complexes aux anti-héros en passant par les personnages historiques. Cependant, sa carrière a été entachée de scandales de harcèlement sexuel qui ont entraîné un déclin significatif de sa réputation et de ses opportunités d’emploi. Son héritage artistique est désormais éclipsé par ces accusations et par sa conduite inappropriée, qui a éclipsé son talent d’acteur et déclenché un débat sur la manière de séparer l’art de l’artiste dans des cas de ce type.

Il est possible que Kévin Spacey aura du mal à trouver des rôles dans des projets importants de l’industrie du divertissement, et il est probable que sa présence sur grand écran et à la télévision continuera d’être limitée. Au lieu de cela, elle pourrait opter pour des projets plus petits ou indépendants, ou se concentrer sur le théâtre, où elle a commencé sa carrière, même s’il est probable que son héritage continuera à être défini par les accusations et les controverses qui ont entouré sa vie personnelle et professionnelle. de la.

